FÚTBOL - Segunda B Punto unionista de oro en Fuenlabrada (1-1) Ribelles, tras marcar su gol, coge la camiseta del lesionado Cendrós para dedicarle el gol. / FOTO: FUENLABRADA Unionistas logra un meritorio empate en el campo del tercera clasificado con el gol de Ribelles y las intervenciones de Molina y encadena su quinta jornada sin perder DAVID SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (OPTA) Fuenlabrada Domingo, 4 noviembre 2018, 21:03

Punto de oro el logrado por Unionistas de Salamanca en su visita este domingo al Fernando Torres de Fuenlabrada ante uno de los 'gallitos' del grupo. Un gol al inicio del partido de Ribelles, unida a la soberbia actuación final de Carlos Molina, hicieron que el cuadro visitante sacara un empate muy valioso.

El equipo salmantino, de nuevo plagado de bajas una jornada más, encadena de esta forma cinco jornadas sin conocer la derrota en su campaña de debut en Segunda B (una victoria y cuatro empates) lo que permite a los de Roberto Aguirre seguir una semana fuera de los puestos de descenso, ya que con este punto se mantiene en el 15º puesto, un punto por encima de la plaza de 'play-out' que sigue ocupando el Burgos CF y dos por encima del descenso directo cuando la próxima jornada recibirá nada más y nada menos que al intratable líder, la Ponferradina, en Las Pistas el domingo a partir de las 12 horas.

La primera parte arrancaba muy bien para los de Roberto Aguirre. Los primeros compases del partido, con mucho brío, fueron de Unionistas de Salamanca. No había pasado casi la primera decena de minutos cuando llegaba el 0-1. En el 12', Javi Navas ponía un excelente centro desde zona izquierda, medido a la cabeza de Javi Ribelles, para que el de Paterna lograra batir por vez primera al ex cancerbero de la UDS Biel Ribas. El partido no podía empezar mejor para los de Las Pistas.

Pero justo ahí, comenzaba el asedio del equipo de Mere al marco visitante, pero Unionistas mantenía el orden y la intensidad defensivas. En el minuto 18, Cedric firmaba la primera ocasión azulona, antes de que Unionistas comenzara a echarse atrás para intentar aguantar en la primera parte un resultado muy favorable a sus intereses.

Pero esa resistencia sólo duro 30 minutos. En el 31, un córner botado desde zona derecha era peinado en el primer palo por Randy, y esa prolongación del balón al segundo poste lo remachaba Cedric para alojar el balón en la meta visitante. Un gol que hizo espolearse hasta el final de la primera parte al Fuenlabrada, aunque ya no llegarían más goles ni en ese primer acto... ni en el segundo.

La afición de Unionistas se acordó también de Cendrós. / FOTO: FUENLABRADA

Y eso que ese inicio del segundo tiempo fue muy favorecedor para los intereses de Unionistas. El equipo le robaba el balón al Fuenlabrada, aunque sin crear mucho peligro en el área contraria, pero los locales no llegaban al marco de Carlos Molina.

Molina en acción

Eso fueron los primeros 20 minutos del segundo tiempo. A partir de ahí, los de Mere sí que empezaron a adelantar líneas, buscar con insistencia la portería unionista y firmar ocasiones más claras, como una doble de Randy y el Cata Díaz, que despejaba la defensa. U otra más clara, como una de Hugo Fraile que hacía emplearse a fondo a Molina, que evitó finalmente la victoria local con otra gran intervención a bocajarro en las postrimerías del choque en un mano a mano fantástico ante Cristóbal Márquez.

Ayoze pugna por un balón con Cedric. / FUENLABRADA

Punto de oro para Unionistas en un terreno de juego en el que sólo se habían escapado tres en toda la temporada, en una victoria del Pontevedra. Los de Aguirre sufrieron, trabajaron... pero merecieron un empate que hace que no sepan lo que es una derrota en las ultimas cinco jornadas de Liga. Y eso es un dato que habla por sí solo del buen momento de los de Las Pistas.