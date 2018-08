160 puestos y numeroso público respaldan la cuarta edición del Martes Chico Aspecto general de una de las calles donde se instalan los puestos. / JOSÉ VICENTE-ICAL CIUDAD RODRIGO La actividad comercial y hostelera dieron paso a un multitudinario fin de fiesta con la actuación de la orquesta SMS S.G. CIUDAD RODRIGO Miércoles, 1 agosto 2018, 11:54

El primero de los mercados francos que se celebran en Ciudad Rodrigo durante el verano, el denominado Martes Chico, volvió a congregar a numeroso público durante la jornada de ayer en el entorno comercial de la Glorieta. Tal y como recordó la concejala de Ferias, Mercados y Comercio, Soraya Mangas, el previo a esta fiesta del comercio se había vivido la noche anterior con el pregón de Carlos García Medina y un concierto.

En esta cuarta edición se ha reunido a un total de 160 puestos participantes, de los que 85 procedían de Ciudad Rodrigo y un total de 33 acudían a la cita por primera vez.

De nuevo, la actividad comercial de la artesanía y, más concretamente, la artesanía alimentaria, fue uno de los sectores que más representación tuvo con la venta de quesos, yogures y tortas, miel, conservas, patés, vinos y licores, dulces artesanales, embutidos, aceites, hornazos, empanadas, turrones y almendras, especias y frutas tropicales deshidratadas, mermeladas, cremas, pan ecológico o salmón y bacalao ahumados. La mayor parte de los empresarios procedían de Castilla y León, de provincias como Salamanca, Valladolid y Ávila y también se dio cabida a puestos procedentes de Extremadura.

El teniente de alcalde, Domingo Benito, valoró que este cuarto Martes Chico «es la constatación de que esta apuesta que hicimos al principio de la legislatura es exitosa y es una iniciativa que se ha consolidado y no solo no está en discusión sino que no cabe en la cabeza de nadie que pueda desaparecer».

De igual modo, quiso «agradecer a todas las personas que están implicadas en la organización su labor», al tiempo que recordó que «la intención con este Martes Chico de descentralizar la actividad comercial y festiva se ha conseguido y se ha visto que el espacio era el más óptimo». Benito aventuró que se trataba del cuarto Martes Chico «y de otros muchos que vendrán con independencia de lo que ocurra en el futuro».

Por último, el alcalde, Juan Tomás Muñoz, se manifestó en la misma línea indicando que es «una iniciativa de esta Corporación buscando otras zonas de expansión vinculadas al casco histórico pero en sus aledaños donde hay una actividad comercial y hostelera reconocida».

Tampoco quiso dejar pasar por alto la implicación de comerciantes y hosteleros «aportando un día previo de actividad» y remarcó que junto con el Martes Mayor es «una fiesta libre de tasas, de recaudación por parte del Ayuntamiento».

La parte comercial dio paso a lo largo de toda la tarde noche a la actividad hostelera y no fue hasta bien entrada la madrugada cuando finalizó la fiesta con la actuación de la orquesta SMS en esta misma zona.

En apenas una semana, el comercio volverá a salir a las calles, aunque es ese caso serán las del recinto histórico con la celebración del Martes Mayor que también incluye un pregón, con Miguel Cid como pregonero, y una verbena como punto y final a la jornada.