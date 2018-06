El PSOE tilda de «tomadura de pelo» la actuación municipal con las piscinas de San José Imagen de la piscina de San José, con bañistas. / WORD Afirman que aún no les han facilitado el proyecto de reforma y que ni siquiera han comenzado los trámites legales para acometer las obras REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Miércoles, 20 junio 2018, 11:36

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento lamentó ayer que el equipo de Gobierno no les haya presentado aún el proyecto para la reforma y climatización de las piscinas de San José. Desde el PSOE apuntan que «mientras el proyecto no sea presentado y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca no pueden dar comienzo las obras» que «han servido de excusa» para que el Ayuntamiento «decidiera cerrar las piscinas municipales durante todo este verano, y si se cumplen las previsiones anunciadas por el propio alcalde, también parte del próximo como mínimo».

Los socialistas explican que el concejal delegado del equipo de gobierno, Carlos García Carbayo, se limitó ayer en la Comisión de Contratación a «ofrecer disculpas y evasivas acompañadas por las risitas del resto de concejales del PP y miembros del equipo de gobierno municipal» ante las peticiones del PSOE para que les facilitase el proyecto de las piscinas. «Y no solo se ha negado a presentar dicho proyecto a los representantes de los grupos de la oposición» sino que «no ha podido ni siquiera confirmar si a día de hoy ese proyecto existe tras reconocer que mantiene un total desconocimiento e ignorancia sobre esta cuestión, de la que se desmarca totalmente además de negar cualquier tipo de competencia o atribución sobre ella», apuntan.

Esta situación, según el PSOE, probaría la «incapacidad, el caos y la descoordinación» del equipo de Gobierno «además del ninguneo y tomadura de pelo, ya no solo al resto de concejales de los grupos con representación, sino también a los vecinos del barrio de San José y a todos los salmantinos con el proyecto de reforma de las piscinas municipales».

El PSOE recuerda que para dar comienzo las obras es «necesario y obligatorio» el cumplimiento de unos trámites indispensables como la aprobación en Pleno del proyecto tras su paso de manera previa por la Comisión municipal correspondiente, «trámites ambos, que todavía no se han producido y que de momento no se podrán cumplimentar hasta, como muy pronto, el próximo mes».

En este sentido, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento se reafirma en que «cada vez se confirma más la incoherencia y la falta de justificación de la decisión decretada por el alcalde para mantener cerradas durante este verano y la actual temporada estival de baño las piscinas municipales del Barrio de San José bajo la excusa de una obras que, como se puede comprobar, todavía no han comenzado y que siguen sin fecha.