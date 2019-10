El PSOE solicita ampliar en una hora por las noches el funcionamiento del autobús Collados y Mateos comparecen ante los periodistas. / WORD El PSOE solicita ampliar en una hora por las noches el funcionamiento del autobús RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Viernes, 4 octubre 2019, 11:38

Ampliar los horarios del autobús urbano una hora más, de manera que las diferentes líneas operen, dependiendo de cada caso, hasta las 23:30 y las 23:45 horas y no hasta las 22:30 y las 22;45 horas como viene sucediendo actualmente. Éste es el objetivo de la moción que el Grupo Municipal Socialista presenta esta mañana en la reunión del pleno del Ayuntamiento, según avanzaron ayer en rueda de prensa los concejales socialistas José Luis Mateos y Chema Collados.

Los ediles socialistas subrayaron que, de esta forma, se volverán a recuperar los horarios que se encontraban vigentes hasta el año 2010 en el autobús urbano de la ciudad. Entonces, dichos horarios fueron recortados por el Ayuntamiento alegando que resultaba preciso reducir los costes debido al rígido Plan de Saneamiento al que se enfrentaban en aquellos momentos las debilitadas arcas del Consistorio, todo ello en un contexto marcado por la virulenta crisis económica imperante.

Collados y Mateos consideraron que esta ampliación del horario nocturno resulta especialmente necesaria, siendo una demanda que están planteando expresamente los vecinos. El Grupo Municipal Socialista estimó que la moción, dados sus contenidos, debería ser respaldada, por lógica, por todas las fuerzas políticas que integran la corporación municipal, aunque esta incógnita no se despejará hasta que se produzcan los correspondientes debates de esta mañana y llegue el decisivo momento de la votación.

Superávit

Chema Collados recalcó que la situación económica actual del Ayuntamiento no tiene nada que ver con las estrecheces presupuestarias que se vivían en 2010. «Ahora hay superávit», recalcó el edil socialista, por lo que no debería haber ninguna traba o escollo para que esta ampliación de los horarios no se pudiera materializar. «Cualquier otra decisión no tendría explicación», enfatizó el Grupo Municipal Socialista.

Además, la propuesta que se recoge en la moción socialista supondría la creación de empleo y la mejora en los salarios de los trabajadores, dándose respuesta al mismo tiempo a las necesidades de todos aquellos ciudadanos y trabajadores con una jornada laboral nocturna o que, por ejemplo, acuden a centros comerciales con horarios de cierre más prolongados o establecimientos de ocio, especialmente durante el verano.

Mateos puntualizó irónicamente, en relación a las promesas lanzadas por el alcalde Carlos García Carbayo durante la campaña electoral de los pasados comicios municipales sobre la ampliación y la reordenación de las líneas de los autobuses municipales, que «todo lo que promete el Partido Popular es susceptible de ponerse en duda».

Los ediles socialistas también dejaron claro que su partido siempre ha apostado por el autobús urbano –«ninguno de nosotros tenemos coche oficial»– y recordaron que en todo momento han pedido más seguridad para los conductores de los servicios nocturnos.