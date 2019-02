El PSOE remarca las consecuencias positivas para Salamanca del Real Decreto en favor de la ciencia

El PSOE de Salamanca alabó esta mañana el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en favor de la ciencia, la tecnología y las universidades. Según el procurador salmantino Fernando Pablos, el Real Decreto es la mejor noticia para la ciencia y la investigación desde hace décadas. También recuerda que Salamanca es una provincia puntera en invetigación en Castilla y León y que aglutina a un buen número de centros que podrán beneficiarse del Real Decreto.

Éste resuelve «dos problemas y una consecuencia sobrevenida». El Real Decreto aplaza el pago de los préstamos bancarios de formación solicitados por muchos investigadores y les da más margen para amortizar los pagos (no tendrán que emepzar a devolver los préstamos hasta que no ingresen más de 22.000 euros anuales). Los afectados se han mostrado «muy satisfechos» con la medida.

Además, el Real Decreto permite contratar indefinidamente a los investigadores (hasta ahora los contratos eran como máximo de tres años y, tras seis meses de plazo, podían volver a renovarse), lo que redundará en la «estabilidad» de las investigaciones y facilitará el retorno de los científicos que salieron de España por falta de contratos.

Y finalmente, el Real Decreto acaba con la «fiscalización previa» de las investigaciones impuesta por el anterior Gobierno. Según Pablos, cualquier gasto de laboratorio debía pasar antes por un interventor, lo que ralentizaba los avences y 'burocratizaba' la ciencia. «Eso se acabó». Ahora se dará «un margen de confianza a los centros para facilitar las investigaciones». Estas tres consecuencias del Real Decreto, asegura Pablos, benefician a Salamanca y a sus centros de investigación asociados a las universidades o a instituciones públicas.

Elecciones generales

El secretario provincial del PSOE y procurador en las Cortes regionales, Fernando Pablos cree que habrá elecciones generales «pronto». No se atreve a pronosticar una fecha concreta, pese a los rumores que afirman que serán el 14 de abril, pero está convencido de que se celebrarán «antes del 26 de mayo» y que no coincidirán con los comicios locales, autonómicos y europeos. Pablos recuerda que la convocatoria de elecciones es un prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno e ironiza con que «parece que los que pedían elecciones anticipadas ahora no las quieren». Se convoquen cuando se convoquen, el PSOE de Salamanca «respaldará» la fecha elegida.