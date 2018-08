El PSOE reclama más medidas de protección para los conductores del autobús nocturno Imagen de archivo de un autobús recogiendo viajeros en una parada de la capital salmantina. / LAYA Mateos preguntó al alcalde en el último pleno municipal por este asunto haciéndose eco de la preocupación y las quejas de los trabajadores RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 27 agosto 2018, 11:38

El PSOE quiere que los conductores de los autobuses nocturnos no tengan que sufrir situaciones inseguridad y riesgo y considera que el Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto de forma urgente y aportar soluciones concretas para los trabajadores de la empresa concesionaria que desarrollan su cometido profesional en horarios nocturnos, un servicio conocido popularmente como 'el búho'.

Este petición quedó patente durante el último pleno municipal celebrado en elAyuntamiento a finales del pasado mes de julio, justo en vísperas del inicio las vacaciones de agosto.En concreto, fue el portavoz municipal del PSOE, José Luis Mateos, quien lanzó este mensaje en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado 27 de julio. Mateos recordó en este sentido los incidentes acaecidos en fechas previas en el servicio del autobús nocturno y el alcalde se limitó a señalar que tomaba buena nota de esta preocupación, tal como recordó ayer Mateos.De hecho, fueron los propios trabajadores de los autobuses nocturnos los que se dirigieron al Grupo MunicipalSocialista para transmitirles su preocupación por estos hechos.

Precisamente, el 26 de julio, justo un día antes de la celebración de aquel pleno municipal, trascendió ante la opinión pública un grave altercado. La Policía Local había identificado y denunciado en la capital a un hombre que supuestamente amedrentó y amenazó en fechas anteriores a dos conductores de la línea del servicio nocturno de autobuses para que cambiaran el trayecto. El primer incidente ocurrió cuando el hombre conminó al conductor a que le llevara a un barrio de la ciudad y le exigió que le diera 20 euros. Ante la negativa del chófer por no poderse salir de la ruta establecida, le obligó a que le llevara al centro de la ciudad y le pidió que le dejara doce euros, que no le fueron devueltos. Días después, supuestamente el mismo varón volvió a hacer lo mismo logrando que el conductor le llevara a donde le había pedido bajo amenaza de que «tiraba de navaja si no lo hacía».