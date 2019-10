El PSOE pide el «cese inmediato» del jefe de Anestesiología y Reanimación del hospital Hospital Universitario de Salamanca. / LAYA Los socialistas se hacen eco de una noticia nacional en la que se asegura que habría falseado su curriculum al presentar como propias varias publicaciones de otros especialistas REDACCIÓN / WORD Sábado, 19 octubre 2019, 13:56

El PSOE de Salamanca ha exigido esta mañana «el cese inmediato de José María Calvo Vecino como jefe de servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario de Salamanca tras conocerse y hacerse público hoy la noticia de que cometió fraude en el proceso de selección para acceder a este mismo puesto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y donde finalmente tuvo que ser excluido».

El PSOE hace referencia a una noticia publicada en 'El País' en la que se asegura que Calvo Vecino habría falseado su currículum «al presentar como propias nueve publicaciones científicas que pertenecían a otros investigadores, algo que quedó acreditado y por lo que quedó excluido y apartado de este proceso o concurso de selección», señalan los socialistas.

La dirección del PSOE del Salamanca entiende que «no puede ni está habilitado para defender la sanidad pública ni seguir ejerciendo o ocupando las responsabilidades que requieren este puesto desde el punto de vista moral, ético y profesional».

En este sentido, las socialistas salmantinos consideran que «es necesario, y de manera inmediata, que los responsables sanitarios tanto del Gobierno regional como de la dirección del Hospital salmantino den las explicaciones oportunas y aclaren cuáles son las razones que le llevaron a no hacer nada en relación a esta cuestión aun siendo conocedores de dicha situación».

José María Calvo Vecino, en declaraciones a 'El País', se declaara «sorprendido» por el asunto del Gregorio Marañón y añade que no le han comunicado «ni oficial ni extraoficialmente» que haya irregularidades en su corriculum. En cuanto al concurso en el hospital madrileño, afirma que no fue eliminado, sino que no se presentó.