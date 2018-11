«El PSOE de González, Guerra, Solchaga o Solana no se aliaría con Podemos»

El diplomático español Inocencio Arias ha analizado esta mañana la actualidad nacional e internacional en una nueva edición del Foro Económico de El Norte de Castilla. El encuentro, patrocinado por Berkeley Minera, CGB Informática, Laboral Kutxa, Enusa y Global Exchange, se celebró en el hotel IBB Recoletos Coco.

'Chencho' Arias ha ocupado sedes diplomáticas y delegaciones consulares de España en varios países. Esta mañana ha valorado la situación de EE UU tras las elecciones de esta semana, el rol de la Unión Europea en el concierto mundial, la situación venezolana o la actualidad española.

En relación a la situación de nuestro país y a la posible convocatoria de elecciones generales, Arias cree que el presidente, Pedro Sánchez, llamará a las urnas cuando las encuestas le sean propicias. «Le gusta el poder» y cree «un poco ilusamente, que tiene un proyecto para España y que va a transformar España para bien». «No hay otra razón en la mentalidad de Pedro Sánchez que convocarlas cuando crea que las encuestas le son favorables».

Después de unos hipotéticos comicios habría que pensar en pactos. Inocencio Arias admite que «no le gustaría» una alianza entre el PSOE y Podemos. «El PSOE que se aliaría con Podemos no es el PSOE para el que trabajé. El PSOE de González, Guerra, Solchaga, Ledesma, Solana... no se aliaría con Podemos». Este partido, «no sé si bienintencionados, supongo que sí, pero tiene ribetes leninistas, totalitarios. No todo el partido, pero sí una querencia». Arias recuerda carteles del 15-M en la Puerta del Sol que eran «puro fascismo de izquierdas».

La situación catalana también fue objeto de debate. Como diplomático, Arias opina que los Gobierno de Rajoy y Sánchez lo están haciendo bien en sus relaciones internacionales (ningún país del mundo ha hecho caso a los secesionistas ni les ha mostrado su apoyo) pero ambos han flojeado en su relación con la prensa mundial. «No han hecho trabajo de campo» ni ha aportado recursos para moldear la opinión pública. Es «un tema muy serio» y «muy delicado» y «todos» los ministros y cargos públicos, presidentes de autonomías incluidos,deberían hablar del tema en cuanto tengan oportunidad. Que Sánchez esté «más cómodo» con Torra que con Rivera o Casado y que de vez en cuanto se hable de indultos, según Arias, son decisiones que no ayudan a clarificar la situación

En un foro sobre política internacional no podía faltar Venezuela. Sus vínculos históricos y culturales la acercan aún más a España. El país americano está «en el peor momento de su historia» y la solución «no es fácil». Maduro es «un autócrata» y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque está «lleno de buenas intenciones» también «está metiendo la pata» con su mediación. Está «blanqueando» a Maduro y a un régimen «impresentable».

El mundo actual, explicó Arias, contempla un «encogimiento» de EE UU porque «han surgido otros contrincantes» como China y porque Donald Trump «no está contento con las alianzas internacionales» surgidas tras la II Guerra Mundial. «No confía en las alianzas ni en el orden internacional» y, aunque «no ha hecho grandes barbaridades», ha bastado para alterar el orden mundial. EE UU sigue siendo la potencia militar, cultura y económica del mundo, pero China se ha convertido «en el principal desafío» para Estados Unidos.

A cambio, la ONU y la Unión Europea «han menguado» notablemente. La UE está «muy dividida» en cuestiones esenciales como la inmigración o las relaciones con Rusia y el Brexit puede acarrear «aún más división». La ONU ha obtenido logros en cuestiones sanitarias, educativas o de protección de la infancia, pero colean cuestiones como el Sáhara, Palestina o la venta masiva de armas que «desprestigian» su labor a ojos de la opinión pública mundial.