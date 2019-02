El PSOE culpa a la mala planificación de los problemas en Atención Primaria María García y Luis Rodríguez, poco antes de comenzar la rueda de prensa. / WORD «En Castilla y León sí hay médicos pero se tienen que marchar fuera por las indignas condiciones laborales que ofrece la Junta», aseguran REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 1 febrero 2019, 11:32

La secretaria ejecutiva de Sanidad y el secretario de Área de Política Municipal del PSOE de Salamanca, María García y Luis Rodríguez respectivamente, informaron ayer en rueda de prensa sobre la situación de la sanidad pública en la provincia de Salamanca relativas a la «falta de personal, a sus condiciones laborales y profesionales y la indigna y mala calidad asistencial que están recibiendo los pacientes y los usuarios, muy especialmente en el medio rural y en la atención primaria, con muchos municipios donde no hay asignado o no tienen médico o un facultativo, o no se pasa consulta médica alguna durante días».

María García calificó como «caótica y chapucera» la gestión del PP en la Junta y de la Consejería en materia sanitaria que lo único que busca es torpedear y el desmonoramiento del sistema público de salud.

En este sentido, se refirió al último capítulo de esta nefasta gestión, la de querer contratar a facultaivos para la atención primaria en los centros de salud sin tener concluida o no contar con la especialidad de médico de familia, «una decisión que han tenido que abortar por ser, además de una barbaridad que ponía en peligro a los pacientes, rechazada por todos, y de dudosa legalidad.

García «desmontó» con pruebas y documentos los argumentos de la Consejería de Sanidad, del PP y del gobierno regional que dicen que en Castilla y León no hay médicos y dijo que, «en Castilla y León sí hay médicos, lo que no hay es una buena gestión y condiciones dignas para que trabajen y por eso se han tenido que marchar a otras Comunidades o incluso fuera de España».

La precariedad laboral impuesta por la Junta ha supuesto que la mayoría de los contratos que se hacen a los médicos sean por un día o dos, más del 70%, y eso en el caso que se cubran las vacantes,las bajas o las sustituciones, porque sigue habiendo muchas plazas vacantes y muchas bajas, por los diferentes motivos, que siguen sin cubrirse, señalaron.

En este mismo sentido, Luis Rodríguez, insistió en que la rectificación de la Junta no supone que se vayan a solucionar los problemas de la sanidad, muy especialmente en atención primaria y en las zonas rurales, «porque esta rectificación era obligada ante la presión ejercida por todos puestgo que la decisión de contratar médicos sin la titualción de médicos de familia suponía un insulto a los pacientes, a los propios médicos de familia, a los MIR en formación y a sus tutores».

Luis Rodríguez lamentó que la atención primaria en los pueblos de Salamanca funcione solo única y exclusivamente por el esfuerzo personal y el compromiso de los profesionales que siguen ejerciendo en ellos.

Para el PSOE, dijo el secretario de Política Municipal, es necesario una buena planificación del sistema público de salud en la Comunidad en general y muy especialmente en el sistema de atención primarias de las zonas rurales.

Tres pilares

Para los socialistas está planificación tiene que estar basada en tres pilares. «Uno, dignificación, reconocimiento, motivación y mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de las zonas rurales, tanto de los médicos de equipo como de los médicos de área que deben integrarse ya, más pronto que tarde, en los equipos de atención primaria», aseguró Rodríguez. En segundo lugar, «la ampliación del número de plazas para la formación vía MIR hasta el máximo que permita la capacidad docente y formativa de nuestros hospitales, con el reconocimiento laboral y profesional de los tutores que la imparten. En este momento no hay capacidad docente ni hay tutores y por tanto no se puede andar de ocurrencia en ocurrencia como hace la Junta y el gobierno regional del PP». Y por último, reestructuración de la atención primaria con la participación directa del los Consejos de Salud y de los profesionales implicados, que son los principales conocedores de la realidad del sistema asisencial de los pueblos.

Los socialistas abogan porque cualquier planificación tiene que pasar por no darle la espalda tanto a los que ejercen la sanidad como a los que la reciben.

Para concluir, Luis Rodríguez hizo complice y responsable a Mañueco, candidato del PP a la Presidecia de la Junta, de la mala situación de la asistencia sanitaria y de la atención primmaria en el mundo rural porque ante todo lo que está pasando, «ni ha hecho nada, ni ha propuesto nada» solo mirar para otro lado y ser copartícipe de la nefasta gestión.