El PSOE critica que La Salina comenzará 2020 con casi 80 millones paralizados Fernando Rubio y Manuel Ambrosio Sánchez. / WORD El Grupo Socialista señala que el motivo es el incumplimiento de las inversiones destinadas a los pueblos de la provincia REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 11 octubre 2019, 11:48

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, y el diputado provincial responsable del Área de Fomento, Manuel Ambrosio Sánchez, denunciaron ayer la «incapacidad absoluta del equipo de gobierno del PP en la institución provincial a la hora de gestionar la provincia».

En este sentido, el portavoz socialista del Área de Fomento en la Diputación salmantina lamentó que, en enero del año próximo, la tesorería de la institución provincial comenzará con un remanente de entre 70 y 80 millones de euros, o lo que es lo mismo, «dinero paralizado o guardado en el cajón que debería haberse gastado o invertido ya en obras, proyectos e infraestructuras anunciadas a bombo y platillo, prometidas, o incluso presupuestadas, pero que todavía no sólo no se han ejecutado sino que no se ha dado ni el primer paso para llevarse a cabo».

Una situación y un hecho que el diputado provincial del PSOE calificó como «inaceptable, que demuestra la nula capacidad del equipo de gobierno del PP para gestionar la provincia, y mucho más grave si se tiene en cuenta el contexto de despoblación y de falta de oportunidades en el que vive o padece la provincia salmantina».

En su argumentación, y a modo de ejemplo, el portavoz socialista en el área de Fomento se refirió a las dos modificaciones de crédito aprobadas en el pleno del mes de marzo, «curiosamente antes de las elecciones de los meses de abril y mayo», dijo, con una inversión prevista para la provincia de unos once millones de euros, de las que a día de hoy «nada se ha hecho ni nada se sabe».

La primera de ellas, de 5 millones de euros para el sistema de depuración de aguas residuales, sin que se haya dado ningún paso, y tan solo exista el encargo de un estudio preliminar. La segunda, de 6 millones de euros, en servicios de banda ancha para los ayuntamientos, de la que no existe nada de nada. Y todo ello a pesar de que, según reconoció, y justificó el propio gobierno en el pleno de marzo donde fueron aprobadas, los expedientes de dichas modificaciones de crédito no pueden demorarse para el año 2020, para el que tan solo quedan poco más de dos meses.

Una situación y un hecho que se repite con los 8.000.000 euros del Plan de Carreteras de 2019, que debería ejecutarse en este año, y que cuando queda poco para acabar este ejercicio todavía no se ha tramitado ni ha sido aprobado en pleno, o sea, «no hay nada de nada», según repitió.

Otro de los ejemplos que puso hace referencia a los más de dos millones de euros del mismo Plan de Carreteras provinciales de 2017, donde muchos de sus proyectos se están licitando ahora, caso de la carretera de Monterrubio de la Sierra. O los dos millones de euros del Plan de Carreteras no provinciales cuya convocatoria acaba de salir ahora por lo que «se andará muy justo para poder contratar» en el presente año, que es el de su vigencia. «Por no hablar del millón de euros comprometido para la creación del Campus Agroambiental en Salamanca donde todavía no se ha elaborado ni tan siquiera el proyecto», añadió Manuel Ambrosio Sánchez.

En definitiva, según coincidieron en señalar tanto el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, como el portavoz del área de Fomento, Manuel Ambrosio Sánchez, «estamos ante una Diputación provincial que no está ni se la espera». Y afirmaron que estaban hablando de «un equipo de gobierno, el del PP encabezado por Javier Iglesias, con falta de ideas y de gestión. Una gestión basada en la pasividad, la incapacidad y la falta de compromiso, centrada única y exclusivamente en anuncios electoralistas y promesas que después se olvidan o se incumplen».

«Una Diputación y un equipo de Gobierno que, dado el panorama de la provincia, Salamanca no se puede permitir», concluyeron los diputados del Grupo Socialista.