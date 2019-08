El PSOE carga contra PP y Cs por no haber ejecutado el 82% de las inversiones del año Obras de mejora en una calle del centro de la capital salmantina. / LAYA Aseguran que no se ha destinado «ni un solo euro» a Ordenación Local, Medio Ambiente, Extinción de Incendios, Policía Local o Turismo ni a la mayor parte de los programas de Tormes+ RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 28 agosto 2019, 11:44

El paréntesis vacacional propiciado por el mes de agosto entra en su recta final y, tras varias semanas estivales con una aparente estabilidad y tranquilidad política, la tensión vuelve a aflorar en las filas de los partidos. En esta ocasión ha sido el PSOE quien ha irradiado la polémica en los mentideros políticos salmantinos, descargando, como hizo ayer, toda su artillería dialéctica contra el Gobierno bipartito que gestiona el Ayuntamiento de Salamanca –es decir, Partido Popular y Ciudadanos– al que responsabilizó de un presunto y escandaloso incumplimiento en el grado de ejecución de los presupuestos de la ciudad en lo que llevamos de año.

El Grupo Municipal Socialista denunció que el Gobierno bipartito tiene pendiente de ejecución «más del 80 % del presupuesto previsto para inversiones en 2019 a cuatro meses de que finalice el año». Esta «incapacidad y falta de planificación» a la hora de gestionar dicho capítulo presupuestario se traduce, a juicio del PSOE, en «retrasos injustificados en actuaciones y proyectos que pueden generar empleo, oportunidades y actividad económica en la ciudad de Salamanca y mejorar el entorno urbano y la calidad de vida y el bienestar de la población».

El PSOE señaló, apoyándose en los datos oficiales de ejecución presupuestaria hasta este mes de agosto, que el 82,42 % de los recursos previstos destinar al capítulo sexto de inversiones – más de 35 millones de euros– «todavía están sin ejecutar». Es decir, sin invertir para mejorar los servicios y las infraestructuras municipales, con intervenciones como la renovación de redes o el asfaltado de calles, y para desarrollar proyectos importantes para la ciudad como el Centro de Recepción de Visitantes o los enmarcados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible Tormes+.

En concreto, agregó el PSOE, «aún no se ha destinado ni un solo euro a partidas como Ordenación Local, Medio Ambiente, Extinción de Incendios, Policía Local o Turismo, ni tampoco a la mayoría de programas del Tormes+, que incluyen actuaciones en materia de sostenibilidad, vialidad, gestión del patrimonio e instalaciones deportivas», entre otras. «Proyectos, todos ellos, con el 100% de ejecución pendiente, prácticamente lo mismo que las actuaciones en los edificios de los CEIP Juan Jaén y Gran Capitán», enfatizó el PSOE.

En cuanto al ritmo de ejecución de las inversiones, apenas alcanza los 32.000 euros diarios, cuando debería ser seis veces superior para llegar a estas alturas del año con una ejecución adecuada, en torno al 65 %, «en lugar de arrojar un pírrico grado de materialización del 17,58 %». Además, para que todas las inversiones previstas lleguen a ser realidad antes de que finalice 2019, el ritmo de ejecución debería ser de casi 300.000 euros diarios, diez veces superior al mantenido hasta la fecha por el equipo de gobierno.

El Grupo Municipal Socialista subrayó que el «frenético ritmo del equipo del PP en las semanas previas a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, con el alcalde García Carbayo como protagonista de innumerables y continuos anuncios de proyectos e inversiones para Salamanca, no era más que un intento de engaño a la ciudadanía salmantina para hacer ver que llevan a cabo muchas más actuaciones de las que habitual y finalmente ejecutan».

Los socialistas precisaron que «aunque el gobierno municipal suele sacar pecho con los datos de licitación pública al compararlos con el resto de capitales de provincia de Castilla y León», como ha vuelto a hacer recientemente, esas cifras «nada tienen que ver con la ejecución real de las inversiones, donde la ciudad de Salamanca continúa siendo una de las que peor cumple sus propias previsiones, como demuestran los datos de ejecución al finalizar los ejercicios anuales».

Además, el PSOE rememoró que en el año 2016 casi el 30 % de las inversiones recogidas en el presupuesto municipal quedaron pendientes de ejecución, al igual que en 2017, cuando el equipo de gobierno no ejecutó más del 55 % del capítulo sexto. «Una inacción llamativa y lamentable que aumenta ejercicio tras ejercicio, ya que en 2018 más del 60 % de los créditos presupuestados no se llegó a ejecutar en tiempo y forma y, por lo tanto, no repercuten en beneficio de la ciudadanía».

Los ediles del PSOE también recordaron que habían reclamado «en reiteradas ocasiones» la elaboración de un calendario de inversiones que «ponga fin a esta dejadez y falta de planificación del equipo de gobierno municipal», compuesto por PP y Ciudadanos, y que «recoja expresamente los plazos previstos de licitación y adjudicación de contratos públicos, así como de ejecución de cada proyecto o actuación». Sería, en definitiva y según concluyó el PSOE, «un instrumento que, además, serviría para rendir cuentas a los salmantinos sobre el cumplimiento de proyectos anunciados y que nunca ven la luz o lo hacen con años de retraso».