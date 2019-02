El PSOE acusa al PP de no querer dar explicaciones sobre el jefe de la Policía Imagen de archivo del jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández. :: / WORD Asegura que la Comisión de Policía no se celebró ayer para evitar que los populares tuvieran que responder de los extraños extravíos en la Oficina de Objetos Perdidos REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 14 febrero 2019, 11:57

Habitualmente todos los miércoles la Comisión de Policía,Tráfico y Transportes del Ayuntamiento se reúne en el Consistorio.Sin embargo, ayer no se celebró la reunión, dado que no fue convocada por el grupo de gobierno del PP, lo que originó una oleada de críticas desde las filas del PSOE.

Los socialistas aseguraron que elPartido Popular no había convocado a los miembros de la comisión para evitar tener que dar explicaciones sobre la forma en que gestionó, el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández, la extraña desaparición de enseres en la Oficina de Objetos Perdidos, situada en el cuartel de la Policía Local en la avenida de La Aldehuela.

A través de un comunicado de prensa, el PSOEpuntualizó que el concejal delegado del equipo de gobierno municipal, Emilio Arroita, «con la aquiescencia del alcalde Carlos García Carbayo», no convoca la Comisión de Policía, Tráfico y Transporte, que de forma tradicional y habitual se celebra prácticamente todos los miércoles en el Ayuntamiento de Salamanca, «para evitar dar explicaciones y ocultar la oscura gestión y los turbios asuntos vinculados al jefe de la Policía Local».

El Grupo Municipal Socialista se pregunta sobre los motivos y las razones que puede tener Carlos García Carbayo para seguir en «su férreo intento de no dar la cara y evitar las oportunas aclaraciones, a las que está obligado», sobre la desaparición de objetos valiosos, e incluso dinero, depositados en la oficina municipal de objetos perdidos, y para no tomar ninguna decisión, no exigir responsabilidades además de proteger a capa y espada al jefe de la Policía Local.

El PP lamenta que los socialistas se acerquen a Ganemos y no reprueben a De la Mora

El PSOE recordó que el equipo de gobierno municipal del PP encabezado por Carlos García Carbayo, «con la complicidad y el apoyo de los concejales de Ciudadanos», impidió con sus votos, y se negó, a que este conflictivo asunto, que daña la imagen no solo del cuerpo de policía sino también de todo el Ayuntamiento y de la ciudad, fuera debatido en el Pleno celebrado el pasado viernes y «la posibilidad de arrojar luz y transparencia sobre este turbio y oscuro suceso».

La reacción del Partido Popular a las acusaciones vertidas por los ediles socialistas no se hizo esperar. Utilizando también el mecanismo de un comunicado, los populares respondieron al PSOE acusándoles de «actuar de mala fe» respecto a los hechos ocurridos en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, «mientras se alía con Ganemos» y rechaza reprobar al concejal Gabriel de la Mora condenado por calumnias a dos agentes del Cuerpo Nacional.

Ninguna relación

El Grupo Municipal Popular aclaró que la Comisión de Policía no se convocó como ocurre en otras muchas ocasiones y «nada tiene que ver» respecto a los hechos producidos en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local.

Una vez más, añadió el PP, los socialistas «han optado por no preguntar los motivos por los que no se ha convocado dicha Comisión para evitar que la realidad les estropee un titular». El Gobierno Municipal actuó desde el primer momento con «la máxima transparencia, contundencia y respeto a la investigación, como demuestra que haya dado traslado a la Fiscalía de Salamanca».

Los populares recalcaron que esta forma de actuar de los socialistas «no es nueva y vuelve a repetirse», como ocurrió en otros casos en los que el PSOE condenó «sin importarle la verdad, ni la información que pueda recibir». Además, lamentaron que el Grupo Socialista se esté alineando con Ganemos para «el linchamiento del jefe de la Policía Local, en una actitud que demuestra la deriva radical con intereses electoralistas».