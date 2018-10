La provincia perderá cinco habitantes cada día durante los próximos 15 años La céntrica cale Toro, llena de vecinos y visitantes. / LAYA El INE prevé que Salamanca llegará a 2033 con apenas 305.000 vecinos, 29.000 menos que hoy DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 11 octubre 2018, 11:14

Salamanca se vacía año tras año. No importa quién lo diga. Una vez es el padrón, otra vez un informe universitario y otra los sindicatos. Todos coinciden en que cada día hay menos residentes en Salamanca y en que el futuro es aún más negro. Nuestra provincia va camino de convertirse en un desierto y da la sensación de que a nadie parece importarle.

El último organismo en profetizar que esto va por muy mal camino es el Instituto Nacional de Estadística, que ayer publicó su proyección de población española 2018-2068. Dicha publicación incluye un epígrafe sobre las comunidades autónomas y las provincias para el periodo 2018-2033.

Las previsiones del INE son tan desalentadoras como cabría esperar. Calcula que Salamanca perderá 29.000 habitantes a lo largo de los próximos 15 años. Pasaremos de los 333.714 residentes actuales a solo 304.698. O dicho de una forma aún más gráfica: 1.933 personas menos al año; 5 habitantes menos al día. Según las proyecciones del INE, mañana habrá 5 residentes menos en Salamanca de los que hay hoy. Y pasado otros 5, y el domingo otros tantos...

Números rojos

¿Cómo se explica? Más defunciones que nacimientos y más emigración que inmigración. Se mire como se mire Salamanca siempre sale perdiendo.

Ejemplos: la tasa de natalidad actual es de 5,9 alumbramientos por cada 1.000 habitantes, mientras que la de mortalidad es de 12,3. Fallecen más del doble de personas de las que nacen y esta tendencia no va a cambiar a lo largo de los próximos 15 años. Las proyecciones de población «proporcionan una simulación de la población que residiría en España, desagregada según características demográficas básicas, para los próximos años, partiendo de la estimación de la población a 1 de enero del año en curso» y simulan «los efectos que sobre la población futura tendrían la estructura demográfica y las tendencias demográficas presentes». El INE usa la situación actual y las tendencias que han detectado para elaborar sus proyecciones. Según éstas, tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad se mantendrán prácticamente intactas. Nadie espera que las familias vuelvan a tener 4 o 5 hijos y el INE no lo contempla. Por ese lado no hay nada que hacer.

La emigración tampoco dará demasiadas alegrías. Los movimientos migratorios interiores (entre provincias españolas) seguirán siendo deficitarios durante muchos años. Hoy en día se marchan más salmantinos a vivir a otras provincias que residentes en otros puntos de España deciden venirse a orillas del Tormes (la diferencia es de un millar de personas al año,aproximadamente). La tendencia variará ligeramente, y para bien, hasta 2033. Ese año la diferencia será 'sólo' de 700 personas. Seguiremos perdiendo población, sí, pero menos (habría que preguntarse si porque habrá motivos para quedarse en Salamanca o porque simplemente ya no habrá tanta gente joven dispuesta a hacer el petate. El tiempo lo dirá).

El único 'brote verde' son los movimientos migratorios exteriores. Vienen más personas desde fuera de España que las que salen de Salamanca hacia el extranjero. El 'superávit' actual es de 1.152 residentes y en 2033 será de unos 800. No compensa el resto de malos datos, pero algo es algo.

Mal de muchos

Castilla y León, según el INE, es la comunidad que más población perdería en los próximos quince años, 206.948 habitantes, el 8,6% del total, según la proyección de población del INE, que recoge que España ganará 2,4 millones de habitantes, un 5,1%. Castilla y León, de confirmarse la proyección, pasaría de tener 2.418.694 habitantes que da el padrón provisional a 1 de enero del 2018 a 2.211.747 en el 2033.

La tasa de mortalidad dobla a la de natalidad y la inmigración exterior no la compensa

Todas las provincias de Castilla y León perderían población en el 2033. En términos absolutos la provincia que más población perdería es León, con 51.890; seguida de Salamanca con 29.016; Zamora, con 28.612 habitantes menos en quince años; Valladolid, con 26.937; Burgos, con 21.958; Ávila con 17.584; Palencia con 16.285; Segovia con 10.119 y Soria, con 4.549.