Las protestas y las manifestaciones en la calle repuntan tras cuatro años a la baja Una manifestación transcurre por la Gran Vía salmantina. / WORD Las quejas contra la reforma laboral de 2012 motivaron que aquel año marcase el récord de Salamanca: 399 marchas DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Domingo, 24 junio 2018, 11:27

La crisis económica desatada hace ya una década y, según el Gobierno, ya prácticamente superada, tuvo efectos evidentes en el empleo y en el bienestar social. Se perdieron empleos, ahorros y viviendas y la sociedad civil entró en un estado de malestar por una situación que le azotaba de lleno y a la que no veía salida posible. Aquel malestar se tradujo en concentraciones, manifestaciones y protestas en las calles de toda España, que se reprodujeron como por ensalmo a partir de 2012. Desde entonces y hasta este 2018 el número de manifestaciones ha decaído paulatinamente, aunque desde las centrales sindicales advierten de que podría haber un nuevo repunte.

Según los datos que manejan el Ministerio del Interior y la Subdelegación del Gobierno, el número de concentraciones y de marchas en Salamanca ha seguido un esquema de picos y valles. En 2008 hubo 267 manifestaciones, En los dos años siguientes, con la crisis empeorando cayeron por debajo de las 150 anuales. En 2011 apenas superaron las 200 y en 2012 llegó la gran explosión, con 399 protestas en la calles salmantinas. Aquel año hubo una manifestación diaria.

En 2013 se produjo un pequeño frenazo (316) y durante los años posteriores la tónica a la baja se mantuvo: 283, 205 y 186.

El último año recopilado por el Gobierno es 2017, cuando se produjeron 261 manifestaciones, cambiando la tónica del cuatrienio anterior. A 31 de mayo de 2018 se habían registrado 119 (7 de ellas no comunicadas oficialmente).

¿Qué hay detrás de estos datos? El 'subidón' de 2012 coincide con la reforma laboral promovida por el primer Gobierno de Mariano Rajoy y con las noticias de que todos íbamos a tener que apretarnos el cinturón para salir adelante. 2013 mantuvo el tipo y la tensión en la calle se relajó a partir de 2014.

«Con los despidos masivos y la reforma llegó el miedo a salir a quejarse»

La mayor parte de las concentraciones salmantinas están convocadas por los sindicatos. Según el secretario provincial de UGT, José Luis Hernández Rivas, la reforma laboral fue «un ataque directo a la negociación colectiva» y abrió la puerta a «prácticamente los despidos indiscriminados», cuando hasta entonces la situación se había mantenido más o menos estable. «En ese momento», al aprobarse la Ley, «la movilización era muy fuerte» pero «con el tiempo», añade, «tanta perdida de empleo y despidos» y«el miedo instaurado en los trabajadores» contribuyeron a «dinamitar» las protestas y «amedrentar» a los participantes.

Hernández Rivas aclara este punto. Según su valoración, «con la crisis se empieza a hablar de la reforma» y llegan los primeros despidos. Hasta 2012, año de la reforma, «se salía a protestar pensando en lo que iba a venir», en referencia a la nueva legislación laboral. «Cuando ha habido despidos masivos y ha llegado la reforma a lo grande, ha aparecido el miedo a salir. Se han ocupado mucho en el Gobierno en decir que era la reforma laboral necesaria, que no cabía otra, que habría ruina, crisis, embargos... y la gente los aceptaba y se resignaba a ver qué pasaba». Hasta 2012, señala, aún existían «buenas cotizaciones y empleos y había parados con prestaciones altas». Incluso en los primeros años de crisis «aun había desempleo digno», pero todo cambió tras las modificaciones legales. Desde UGT también citan la 'Ley Mordaza' para explicar el descenso en el número de protestas.

El descenso «no significa que haya menos motivos para seguir protestando»

El secretario provincial de CC OO, Emilio Pérez Prieto, por su parte, opina que el descenso «no significa que haya menos motivos para seguir saliendo a la calle» y coincide en los efectos que la reforma trajo sobre las manifestaciones. A día de hoy «en muchas empresas se inaplican los convenios y eso seria motivo de conflicto» pero «el miedo y las amenazas» a perder el empleo «lleva a que los sindicatos eviten ponerles en riesgo (a los trabajadores). En otras épocas sería muy útil, pero a día de hoy, con la legislación actual, las protestas pueden genera causas de despido objetivo y eso no lo forzaremos jamás». Si hay falta de movilización «no es por falta de razones». Pérez Prieto cita un ejemplo claro: las protestas por las pensiones, donde hay «salidas permanentes a la calle» y «movilizaciones numerosas» porque «nadie se juega el empleo» por salir a quejarse. La situación repite en las marchas «por la igualdad de derechos y la violencia de género. La gentes es más receptiva porque no hay contraparte empresarial ni represalias. Hoy hay más convocatorias conjuntas, en muchos casos con vecinos, con plataformas, por la sanidad... y los sindicatos siempre estarán ahí».

Vuelta a la calle

Hernández Rivas cree que los que empezaron como «recortes salariales» acabaron siendo sociales. «El no cubrir las plazas en sanidad y educación ha deteriorado los servicios públicos. Y con la dependencia igual. Y las listas de espera, los hospitales, las 'kellis'... Se han acumulando los motivos para volver a salir y protestar». Hoy en día abunda «el desencanto, la indignación y el hastío» y estos motivos están empujando a la gente a manifestarse de nuevo. «El hartazgo de la sociedad está saliendo a la calle porque ya no puede mas. Ve que la salida de la crisis ha llegado para unos y no para otros», comentan en UGT. En CC OO recuerdan las protestas por el 1 de mayo, pero también por los salarios signos, la brecha salarial, la sanidad y las pensiones, entre otras.

Los datos del ministerio del Interior parecen dar a la razón a las centrales sindicales. Las 261 protestas comunicadas oficialmente en 2017 (hubo otras 24 no comunicadas) marcan un repunte considerable respecto a los años anteriores. Aún están lejos de las casi 400 de 2012, pero parecen indicar una tendencia. Salamanca vuelve a salir a la calle.