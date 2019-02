Cs propone crear una Escuela de Turismo Rural en Castro Enríquez Jesús Luis de San Antonio y Manuel Hernández. / WORD La formación naranja aclara que la decisión fijada por la dirección de su partido de no pactar con el PSOE no afecta a los comicios municipales y autonómicos RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Jueves, 21 febrero 2019, 13:32

Ciudadanos concurrirá al pleno que celebrará la Diputación provincial la próxima semana con la presentación una moción para crear una Escuela de Turismo Rural, proponiendo la finca de Castro Enríquez como emplazamiento de la misma. Los contenidos de esta moción fueron detallados ayer por los diputados provinciales de la formación naranja en La Salina, Jesús Luis de San Antonio y Manuel Hernández.

La Escuela de Turismo Rural tiene entre otros objetivos «fomentar una cultura del teletrabajo y del cotrabajo entre los empresarios de las zonas rurales», desarrollar iniciativas para los jóvenes con distintos modelos de negocios, impulsar el senderismo y la astronomía, así como la celebración de jornadas de conocimiento sobre neuromaketing, manejo de las redes sociales, así como talleres se sensibilización turística dirigidos a alcaldes y concejales.

La formación naranja también ve necesario trabajar estrechamente tanto con los grupos de acción local como con la Universidad de Salamanca. Además, la Escuela de Turismo Rural quedaría encuadrada dentro del Plan Estratégico del Turismo. Y todo ello bajo la idea de que el turismo constituye uno de los pilares fundamentales y sostenibles para hacer frente al alarmante fenómeno de la despoblación.

Se trataría, por lo tanto, de constituir una «una Escuela de Turismo Rural, fuerte y sólida, que ayude a impulsar el crecimiento de Salamanca». El proyecto consistiría en «potenciar, desde dentro, el turismo, es decir, en ofrecer oportunidades a las personas del mundo rural charro formándoles y capacitándoles de los máximos recursos innovadores y digitales que fomenten, entre otras cosas, el uso de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio».

Críticas

La presentación de esta iniciativa en forma de moción para el próximo pleno de La Salina estuvo acompañada por contundentes reproches contra populares y socialistas. Jesús Luis de San Antonio calificó como «un auténtico fracaso» las políticas que, durante más de treinta años, se han llevado a cabo en la Diputación de Salamanca «de la mano de los viejos partidos del bipartidismo, PP y PSOE».

Con miras a las próximas elecciones generales y municipales, De San Antonio advirtió de que «no hay marcha atrás ya que estamos ante un momento clave para nuestra provincia». Por ello, consideró que resulta necesario que «haya un cambio de rumbo donde Ciudadanos lidere un proyecto común en el que se empiece a creer, de verdad, en las personas y también en los lugares del mundo rural» porque, tal y como apuntó, «o desde la Diputación se empiezan a tomar decisiones para paliar la despoblación o nos enfrentaremos a una gran crisis que provocará una sangría de habitantes».

Por otro lado, Cs aclaró que el acuerdo fijado por la dirección nacional de su partido de no pactar con el PSOE se circunscribe a a las elecciones generales y no las autonómicas y municipales y matizó que Ciudadanos no celebrará primarias en Salamanca porque no alcanzan el número de militantes requeridos para tal fin, tal como establecen sus estatutos.