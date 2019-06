Prieto acerca a los estudiantes de Ciudad Rodrigo su teoría y práctica sobre la pintura Prieto explica algunas técnicas de dibujo a los alumnos del Instituto Tierra. / S.G. CIUDAD RODRIGO Los alumnos del Tierra y del Seminario visitaron al pintor en la sala en la que se muestran 77 de sus obras S.G. CIUDAD RODRIGO Miércoles, 5 junio 2019, 19:45

En más de una ocasión a lo largo de su vida ha tenido que escuchar aquello de que «los pintores se mueren de hambre» pero con su habitual humor responde, sin dudar, que «de algo hay que morir y de algo hay que vivir».

Jerónimo Prieto ha vivido desde siempre para la pintura porque con tan solo siete años, en su Espeja natal, ya sabía que quería ser pintor, daba igual el tipo.

El seminario fue el lugar que le brindó la oportunidad de estudiar y una de las salas de este centro más que centenario fue el lugar en el que ayer recibió a alumnos del Instituto Tierra y del propio seminario para explicarles su experiencia en el mundo de la pintura y algunas técnicas. «No se llega a dibujar sin más, hace falta llegar al subconsciente», declara, «cada uno puede llegar como Dios le dé a entender; pintar se pinta con cualquier cosa pero lo que importa es si se ha transmitido algo a través del subconsciente».

Es de los que piensa que «todavía a estas alturas, aún se aprende», en su caso, «de ti mismo y eso es lo que voy a explicar a los alumnos».

En opinión del artista, que hasta el próximo día 29 de junio expone en una de las salas del seminario de Ciudad Rodrigo 77 obras, «se suele nacer, si no, no hay pintor».

Da por hecho que «el cuadro tiene que ser bello pero nos interesa por lo que cuenta o no», sugiere, y en cuanto a la técnica, «hay infinidad y cada uno tiene que apañárselas para hacerse con la que mejor le venga». Jerónimo afirma que «siempre he pintado a gusto y nunca me he sentido completo, cada pincelada que das sigues aprendiendo de ti mismo, por extraño que parezca. Tengo 78 años y aun hoy en cada pincelada que doy sigo aprendiendo no solo de mí mismo, también de cómo se comporta el material. Cada día es nuevo y diferente, lo demás es un aburrimiento».

De manera práctica, el pintor explicó cómo trabaja la acuarela, cómo fabrica el barniz natural. Piensa que sus cuadros podrían durar perfectamente 500 años y es de vital importancia para los restauradores conocer cómo se han pintado.