Prevén que 650 pacientes sufrirán retrasos en sus traslados sanitarios si se traslada el centro coordinador Protesta ante la gerencia de salud contra el traslado del centro de coordinación de ambulancias. / LAYA Centralizar en Valladolid la coordinación de los transportes acarreará «un deterioro» del servicio y la posible pérdida de 14 puestos de trabajo D. BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 3 abril 2019, 11:53

Los trabajadores de ambulancias de Salamanca se concentraron ayer ante la gerencia de salud de área para protestar por la intención de la empresa Emergencias Sanitarias de trasladar el centro de coordinación de las ambulancias a Valladolid.

Las consecuencias, según los representantes de los trabajadores, serán «un deterioro del transporte sanitario en Salamanca con el beneplácito de la Junta» por autorizar el traslado; y que los 14 empleos del centro de coordinación de Salamanca estén en el aire. «La empresa dice que tiene intención de negociar» pero la única comunicación con los trabajadores «fue a las doce de la noche» del lunes «para parar la concentración» de ayer.

Malas experiencias

El comité de empresa busca «que la empresa, la gerencia de salud y Sacyl se den cuenta de que es necesario un centro coordinador aquí». Afirman que «muchos pacientes» correrán el riesgo de padecer aún más retrasos en sus transportes. Las demoras «ya vienen acaeciendo por la falta de trabajadores dentro de los vehículos de transporte sanitario y creemos que Sacyl, Junta y empresa deben tomar medidas al respecto. No podemos tener una dejadez de las instituciones y de la empresa para que se lleven un centro coordinador que, como ya digo, tapa las demoras que ya surgen en Salamanca».

El centro coordinador gestiona desde 2001 los traslados no urgentes de unas 650 personas por toda la provincia. «Si ya de por sí denunciamos que faltan vehículos, personal... no quiero ni imaginar el día que se vaya la gestión a Valladolid, con gente que no conoce la orografía de la provincia, cómo se trabaja aquí o si un edificio tiene ascensor o no. Hay compañeros que llevan 20 años trabajando exclusivamente en este servicio». Los representantes sindicales recordaron que hace un mes se trasladó el centro de coordinación de Ávila «y está habiendo muchas quejas. Y allí son 300 pacientes».

El procurador socialista Fernando Pablos participó en la concentración y comentó que el PSOE apoya a los trabajadores del servicio de transporte sanitario en la provincia. En este sentido el líder de los socialistas salmantinos añadió que «si el PP decide cerrar el Centro de Coordinación del Transporte Sanitario en Salamanca para trasladarlo a Valladolid, el PSOE lo va a volver a abrir si gana las elecciones y gobierna en la Junta a partir del próximo 28 de mayo, porque es una cuestión de sentido común y también de cumplimiento de la legalidad».