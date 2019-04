FÚTBOL - Segunda B El presidente de Unionistas solo irá al derbi si le invitan al palco y el vicepresidente no estará en la grada Miguel Ángel Sandoval, a la izquierda, y Javier Tejedor, a la derecha, junto a Jorge Recio, presidente de Avenida, en Las Pistas. / MANUEL LAYA La Federación de Peñas de su club no irá al derbi ante el Salamanca CF y ha hecho un llamamiento a los seguidores de su equipo para que no acudan JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 abril 2019, 12:59

El debate sobre si acudir o no al estadio Helmántico el sábado 13 de abril también ha llegado a la directiva de Unionistas de Salamanca tras el anuncio en el día de ayer de la Federación de Peñas del club blanquinegro de que no acudirá al derbi y que además hizo un llamamiento a los seguidores de su equipo para que no acudan al campo tras las enormes discrepancais con el club presidido por el mexicano Manuel Lovato. Así, su primer presidente y actual vicepresidente, Javier Tejedor, no dudó a la hora de manifestarse en redes sociales asegurando que «respeto, apoyo y comparto la decisión de la Federación de Peñas Unionistas. Yo tampoco iré al partido».

Por su parte, el presidente de Unionistas CF, Miguel Ángel Sandoval, y según ha podido saber este diario, solo acudirá al Helmántico si recibe la invitación por parte del Salamanca CF para acudir al palco de autoridades.