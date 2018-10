BALONCESTO - Copa de la Reina El presidente de Avenida ensalza las virtudes de su candidatura para albergar la próxima Copa de la Reina El club charro tendrá que competir con Vitoria y la Federación vasca en una decisión que se conocerá mañana mismo y advierte que «si nos la dan sería un palo muy duro y creo que no la volveríamos a pedir más» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 23 octubre 2018, 15:06

El presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, ha explicado esta mañana ante los medios de comunicación el proyecto de su club para organizar la Copa de la Reina de baloncesto femenino que se celebrará en el año 2019.

El proceso de la decisión es corto: la Federación envió el lunes 15 la normativa que hay que cuimplir y este miércoles a las 12 de la mañana acaba el plazo para presentar las candidaturas y la toma de la decisión final será unas horas después, a partir de las 16:30 horas la Comisión Ejecutiva de la FEB se reúne para designar la sede. Avenida presentará el dosier esta tarde y el club conoce que tendrá como gran rival a Vitoria y a la Federación Vasca de Baloncesto, interesada en organizar también el torneo.

El dirigente del club charro, que está a un título de convertirse en la entidad con más títulos nacionales en España, lleva cinco años consecutivos solicitando la organización de la Copa de la Reina y ya se quedó sin ella incluso hace dos años cuando celebraba su 25º año seguido en la elite. La última Copa organizada en Salamanca data del año 2009.

«Estamos preparados para el reto de asumir esta organización porque creemos que Avenida se merece organizar la Copa. Como presidente del club, de una afición, de un proyecto deportivo y del respaldo de una ciudad, creemos que tenemos la responsabilidad de explicar un poco cómo está el tema de la Copa de la Reina», ha significado un emocionado presidente del CB Avenida, que ha 'vestido' su candidatura en cinco principales ejes. La afición, la tradición, la experiencia en la organización de eventos, la representatividad del club por Europa y la implicación y apoyos de la afición, la Territorial y Delegación provincial o las instituciones. Creemos que es la hora. Salamanca y su afición se lo merecen. Tras 27 años en la élite y numerosas intentonas, queremos que sea en Salamanca«, explicó Recio.

El presidente destacó que «se trata de un proyecto del club Perfumerías Avenida y eso quiere resaltarlo como ya le pasó a Girona hace dos años que organizó una magnífica Copa. En otros casos son las Federaciones provinciales o regionales las organizadoras».

En cuanto a la enumeración de virtudes de su candidatura Recio comenzó con la afición: «Es única, la más numerosa y fiel y está demostrado con una media de asistencia en el pabellón que no la supera nadie. Ha seguido y sigue al equipo en todas las canchas, incluso en Europa. Esta afición se merece ahora disfrutarla en su casa», significó el dirigente, que añadió que «el segundo punto es por tradición. Somos el club decano y llevamos 27 años seguidos en la elite. Somos el actual campeón de la Copa y llevamos años solicitándola. Como dijo el presidente de la Federación aquí en este pabellón durante la Supercopa, somos un nicho único en España. Qué decir tiene de la esponsorización de mi empresa tantos años, que sería un reconocimiento a esa trayectoria. En tercer lugar, tenemos experiencia: en el año 2009 organizamos la Copa de la Reina y la Final-Four, y torneos de selecciones absolutas masculinas y femeninas. Siempre con el éxito de público y aquí en Salamanca lo tienen garantizado. En la final de la Copa de 2009, cuando nosotros caímos eleminados en primera ronda, la final estuvo casi llena en Salamanca. El cuarto es la representatividad. Llevamos muchos años representando a Salamanca y a la FEB por Europa incluso en épocas de crisis siendo el único equipo español en Europa. Somos la cantera de la selección española tanto en técnicos como en jugadoras con una participación masiva; y por último, la implicación y los apoyos. Hace poco hemos sacado una campaña en redes sociales y hemos tenido el apoyo masivo de los clubes deportivos y de la gente. Y tenenmos también detrás a las instituciones, incluida la Federación Territorial y la Delegación de Salamanca que, por cierto, el año que viene cumplirá 75 años».

Recio detalló que la Copa se jugaría en el Multiusos Sánchez Paraíso con capacidad para 5.000 espectadores con cabida para todas las aficiones de una Copa a ocho equipos. Tenemos reservado desde el 8 de julio los hoteles. Y además la Copa Mini, con 14 equipos implicados de la Liga, con 150 niñas infantiles, y para darle más repercusión tendrán pabellones con una capacidad para 3.000 seguidores (La Alamedilla, Würzburg y Santa Marta). La final de esa Copa Mini se jugaría en Würzburg».

El rival

El dirigente de Avenida señaló que «no sé si soy optimista porque el rival es complicado y tiene otras cosas a las que quizá nosotros no llegamos. Pero tenemos otros argumentos para hacer grande a este deporte. Quizá será seguro el evento deportivo más importante de Salamanca para el año 2019». Sobre el rival, Vitoria, Recio apuntó que «tiene ya la suerte de poder organizar el año que viene la Final- Four de la Euroliga. El 8 de julio casi todos los clubes, incluso Araski, nos mandaron el OK a que la organizasemos nosotros. Vitoria es un rival fuerte. Nuestra relación con Araski es muy buena y tenemos conocimiento de que es más la Federación vasca la que la ha pedido. Pero creemos que a Salamanca le toca y si no lo conseguimos esta vez, no sé qué más hay que hacer. No creo que sea en el Buesa Arena porque ese viernes ellos compiten en casa en Euroliga, será en otro pabellón. Allí harían elegir a la afición del baloncesto».

Recio finalizó su comparecencia diciendo que «la relación es buena con la Federación. Si esta vez que no nos lo dan, creo que tiraremos la toalla, la ilusión se está acabando. Estamos con ganas de que nos toque y he dado argumentos suficiente para que la Copa en Salamanca será un éxito. Tengo que ser optimista pot naturaleza pero me pesan en las espaldas tantas negativas quitando el año pasado que respetamos a Zaragoza. Una negativa sería el mayor palo que me llevaría como presidente porque la Federación lo sabe desde julio. Acepté con deportividad la de Girona pero ahora sería incomprensible con todos los argumentos que he dado con un club de este nivel tirando del carro con todos siendo solidarios y exigiendo la Copa a ocho, no olvidemos que a Girona, Gernika y nosotros es a los que menos nos interesa una Copa a ocho al jugar en Europa. Si no nos la dieron creo que no volveríamos a intentarlo, tendrían que cambiar muchas cosas».