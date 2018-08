«No me presentaré a las elecciones, es el momento de dejar paso a otros» Prudencio San Pablo, alcalde de El Cabaco. / M.J. GUTIÉRREZ EL CABACO El municipio celebra estos días las fiestas de San Juan Bautista, que serán las últimas que organiza y disfrutará como primer edil M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD EL CABACO Martes, 21 agosto 2018, 11:18

El saluda del alcalde de El Cabaco, Prudencio San Pablo, en el libro de fiestas patronales en honor de San Juan Bautista ya recoge el anuncio de que no se presentará a las elecciones municipales del próximo año, por lo que éstas serán sus últimas celebraciones al frente del Ayuntamiento. Unas fiestas de las que habla en esta entrevista, al igual que de la gestión municipal.

–La festividad de San Juan Bautista será celebrada el próximo día 25, pero el municipio de El Cabaco ya se ha vestido de fiesta y se encuentra disfrutando de diversas actividades, ¿cuentan este año con alguna novedad en la programación?

–En líneas generales podríamos decir que el programa es el mismo, porque si algo funciona, para que cambiarlo. Aunque es verdad que este año lo hemos alargado un poco y hemos comenzado antes, por ejemplo, los más jóvenes ayer pudieron disfrutar con castillos hinchables, encierro por las calles y fiesta de la espuma y hoy habrá una obra de teatro interpretada por el grupo Cateja de La Alberca. Como novedad de este año sí podríamos resaltar el desfile de peñas que habrá mañana, miércoles, de 20:00 a 24:00 horas, amenizada por una charanga sufragada por los mozos de la localidad. Y ya a partir del jueves seguimos con la programación habitual de otros años, con el pregón de fiestas, actos religiosos, festival taurino y comida, principalmente.

-¿Quién es el pregonero de este año?

-El que fuera secretario hasta el pasado mes de abril, José Luis Mateos Arroyo, que sigue de secretario en otros municipios de la zona, pero aquí estaba haciendo una vacante, que fue cubierta en el mes de abril, por lo que tuvo que dejarlo. Después del pregón, que sería otra de las novedades de este año, se presentará el libro 'Sueño... sueños rotos' que habla de un señor de Monsagro que pasó por El Cabaco, por parte de su autor, Carles Pérez-Villalba Martínez.

-¿Qué presupuesto destinan a estos festejos?

-Prácticamente el mismo que otros años, ya que intentamos ajustarnos al presupuesto con las diversas actividades que contamos.

-¿Cuál sería el acto más destacado de las fiestas?

-El que congrega a más gente es la clase práctica del sábado 25, en la que se llena el pueblo con más de 500 personas, ya que viene gente de otras localidades para ver a los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Este año contaremos con Ismael Martín, Jesús de la Calzada y Fabio Jiménez, que lidiarán novillos de la ganadería de Adelaida Rodríguez.

-¿Hay alguna actividad que sea demandada por los vecinos?

-Lo más demandado son los juegos infantiles de agua; es algo que se acoge con muy buen gusto y sobre todo en días de calor como los actuales.

- ¿Por qué una persona que no conozca El Cabaco debería visitar el municipio durante las fiestas?

- Yo les animo a venir, sobre todo a la comida del domingo, que es un acto muy bonito y en el que hace de anfitrión el pueblo, y todo el que viene es muy bien recibido.

-En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

- Tranquilo, aunque bastante activos en el presupuesto y en solicitudes. Además, nos han concedido una ayuda de 40.000 euros para la señalización y accesibilidad del Centro de Interpretación de la Minería Romana, a través de las ayudas de infraestructuras turísticas de la Junta de Castilla y León.

- ¿A qué dedicarán los fondos de los Planes Provinciales?

- Nos han aprobado el arreglo de la pista de futbito, el arreglo de una calle (el saneamiento de agua) y también la creación de un área de aportación de residuos para que los vecinos puedan llevar los residuos procedentes de materiales de construcción que generen. Para todo ello contamos con 42.000 euros.

-Y proyectos, ¿alguno en mente para lo que queda de legislatura?

-El cambio de todas las luminarias que quedan por renovar en el alumbrado público y poco más. Tenemos pedida una subvención al Plan de Sequía de la Diputación de Salamanca que si nos la conceden la destinaremos a la potabilización del agua que llega al pueblo desde el pantano y al cambio del sistema de cloración.

-¿Y algún proyecto que se tendrá que quedar en el tintero bien por falta de tiempo o por falta de dinero?

-Me hubiera gustado que se hubiera puesto en marcha en esta legislatura el Centro de Interpretación, pero ahora estamos con un proyecto que permitirá abrirlo en el futuro.

-Quedan unos meses para las próximas elecciones municipales, ¿se volverá a presentar o es pronto para tomar una decisión?

- No, no me volveré a presentar a las elecciones municipales y es una decisión que ha sido muy meditada. Creo que es el momento de cambiar y que entre otra persona que se haga cargo del Ayuntamiento y tire de las riendas del pueblo. Yo llevo ocho años como alcalde y va siendo hora de dejarlo, eso no quita que en un futuro vuelva a planeármelo. Pero ahora es momento de descansar un poco del estrés de la gestión diaria de un municipio.

-¿Ya tiene relevo o es algo en lo que aún no ha pensado?

-Es algo en lo que no he pensado ni hablado con nadie, sino que es una decisión que he tomado, tras meditarla mucho, y que ya se la he notificado a los vecinos de El Cabaco a través del saluda del libro de las fiestas patronales.

-Entonces, son sus últimas fiestas patronales como alcalde de El Cabaco...

-Sí, son las últimas que organizo como alcalde y espero que salgan lo mejor posible y también quiero aprovechar para invitar a todo el mundo, a que venga a disfrutarlas con nosotros. Los recibiremos lo mejor que sabemos.