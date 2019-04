FÚTBOL - Segunda B Ya hay precios para el derbi y parte de la afición de Unionistas se plantea no ir al Helmántico El club del Helmántico declara Medio Día de Ayuda el partido y señala que no se televisará JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 1 abril 2019, 10:19

El Salamanca CF ha dado a conocer esta mañana los precios para el derbi ante Unionistas del sábado 13 de abril en el Helmántico (20:45 horas), un encuentro para el que parte de la afición del que será equipo visitante se plantea no ir. El debate ya está en las redes sociales que seguro aumentará ahora que el club del Helmántico ha confirmado que no se televisará por @Footters. Los seguidores de Unionistas de Salamanca que se plantean no acudir al partido creen que así no ayudarán a financiar a un club contrario a sus ideales fundacionales.

Este es el comunicado del club de Manuel Lovato.

Con motivo de la disputa del partido correspondiente a la 33ª JORNADA del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B, que se disputará el próximo 13 de Abril en el Estadio Helmántico a las 20.45 horas entre nuestro primer equipo y Unionistas de Salamanca CF, el Salamanca CF UDS informa:

1. Que se declara el partido como 1/2 Día de Ayuda al Club, por lo que las tarifas para el encuentro quedan estipuladas de la siguiente manera:

- Los abonados pagarán 9 euros los adultos, 4 los jóvenes, infantiles y 'babys', y los no abonados 22 los adultos, 15 los jóvenes, 10 los infantiles y 6 los 'baby'.

* Las tarifas citadas anteriormente serán para todos los sectores, indistintamente de la zona a la que acuda el espectador.

2. Se reservará la grada de Fondo Norte a la afición visitante, tal y como se acordó en la Junta de Seguridad del Encuentro. Por todo ello, el abonado de ese sector será ubicado en Preferencia para tal encuentro.

3. Las entradas de Afición Visitante serán gestionadas únicas y exclusivamente por Unionistas de Salamanca. El Salamanca CF UDS se compromete a asignarle al club rival tantas entradas como necesite para cubrir las necesidades de su afición.

4. Las entradas se venderán en el siguiente horario:

 ESTA SEMANA (solo abonados): MIÉRCOLES 3, JUEVES 4 y VIERNES 5 DE ABRIL DE 17.30 A 19.30 HORAS (Taquillas Helmántico en Fondo Norte).

 PRÓXIMA SEMANA (abonados y no abonados): LUNES A VIERNES: 17 a 20 horas en las taquillas Estadio Helmántico (Fondo Norte). SÁBADO 13 de abril: 9.30 a 13.30 y desde las 17 horas en las taquillas del Estadio Helmantico (Fondo Norte).

5. De Fondo Sur, el Salamanca CF UDS sacará a la venta al público en general 150, solo de tipo Adulto y Joven. No se venderán de Infantil y Baby para ese sector debido a la baja disponibilidad de aforo existente en tal sector.

6. El Club, además, informa que se ha decidido no permitir el acceso a ningún medio informativo que retransmita imágenes del encuentro en directo, por lo que no habrá emisión del mismo