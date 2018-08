«Potenciando las fiestas se fomenta la implicación e integración de los vecinos» Manuel Hernández es alcalde de Doñinos y diputado provincial de Ciudadanos en La Salina. / MARÍA SERNA DOÑINOS Destaca que los festejos de Santo Domingo, que arrancan hoy con el pregón del futbolista Dani Chamorro, cuentan con un presupuesto de 30.000 euros RICARDO RÁBADE / WORD DOÑINOS Martes, 7 agosto 2018, 08:15

Manuel Hernández desglosa en esta entrevista el amplio y variado elenco de actividades que vertebran el programa de las fiestas patronales de Santo Domingo, que empiezan hoy con el pregón que pronunciará el futbolista Dani Chamorro.

–¿Cómo ha sido elaborado el programa festivo?

–Se ha trabajado en comisiones teniendo en cuenta siempre las opiniones de los vecinos. La gente joven es la que más ideas aporta y en base a ellas nosotros gestionamos desde los departamentos de cultura y fiestas.

–¿Qué caracteriza a la oferta festiva de la presente edición?

–Es un programa festivo pensado para todas las edades, desde los más mayores a los más pequeños, sin olvidarnos tampoco de los matrimonios de edades intermedias. Por ejemplo, tenemos un concierto de Entavía, que es un grupo de folk y flamenco. Para los más mayores hay un certamen de grupos folclóricos. También se cuida la tradición con la celebración de la misa. Para los niños se organizan desde la rampa de agua a los hinchables, pasando por un espectáculo nocturno de pompas. Y están los típicos encierros infantiles o la guerra de globos. Destacaría también que volvemos a contar con una acróbata y humorista que estuvo hace varios años con nosotros en las fiestas y que va a repetir. El pregón lo pronunciará Dani Chamorro, que es un vecino más de Doñinos. Y tenemos mucha música, con la noche de tango, orquestas y la discoteca móvil.

.¿Cuál es el presupuesto?

–Unos 30.000 euros. La partida presupuestaria total para fiestas son 60.000 euros y los repartimos entre estas fiestas y las de San Marcos, que son en abril y constituyen la fiesta grande del municipio. Pero queremos impulsar especialmente las fiestas de agosto, porque creemos que potenciándolas fomentamos la integración y la implicación de los vecinos. De hecho, este año tenemos casos de vecinos que han cambiado expresamente las fechas de sus vacaciones para estar en Doñinos durante las fiestas. Los chavales no nos piden macrofiestas, sino que haya muchas actividades festivas todos los días.

–¿Qué población tiene Doñinos?

–Están empadronadas 2.100 personas, pero calculamos que viven unos 2.500 vecinos. Formamos parte del alfoz y muchos de los que viven aquí trabajan en Salamanca. De hecho, tenemos muchos funcionarios que trabajan en la capital. Si no me equivoco, somos el tercer municipio de la provincia con la renta per cápita más alta. En general, el nivel económico y de salarios es alto y no nos afecta la despoblación, como les sucede a otros pueblos de Salamanca. Pero también somos un municipio con una población muy envejecida. Para nosotros es muy importante que se empadronen más personas, porque eso influye a la hora de recibir más financiación de las administraciones, como el Estado, la Junta y la Diputación.

–¿Qué carencias presenta el municipio?

–Hay muchos temas. Por ejemplo, tenemos que reformar la piscina, que constituye el próximo proyecto que tenemos que realizar. También hace falta una reforma del Polivalente, que es un edificio multiusos, que ha cumplido 25 años y que también presenta deficiencias importantes. Hay que levantar y arreglar muchas calles, ya que todavía contamos con tuberías de fibrocemento. Y hay más proyectos que nos gustaría realizar si finalmente somos reelegidos para la próxima legislatura, como renovar toda la iluminación del municipio y arreglar los jardines, que se encuentran muy descuidados. Se trata, no de un simple lavado de cara, sino de poner en valor todo el municipio. Pero para eso debemos conseguir que desaparezca el techo de gasto al que estamos sometidos los ayuntamientos por la ley Montoro para que podamos efectuar todas estas obras. En nuestro caso, estamos hablando de unos 730.000 euros que no podemos utilizar para estos proyectos. Ojalá la nueva ministra de Economía acabe con ese techo de gasto que nos afecta tanto a los ayuntamientos.