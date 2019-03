FÚTBOL - Segunda B Portilla y Unai, cántabros de mucha clase en Unionistas de Salamanca Cristian Portilla y Unai Hernández, en el campo Reina Sofía de Salamanca. / MANUEL LAYA El nuevo fichaje del equipo salmantino acudía a ver los partidos de Unai en el benjamín racinguista, y el '10' al Sardinero los de Portilla JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 9 marzo 2019, 11:51

Los dos son cántabros, de Santander y formados en la cantera del histórico Racing. Se llevan ocho años de diferencia pero mantienen relación desde que Unai Hernández empezará a jugar en benjamines en la cantera del conjunto cántabro. Ahora tanto el '10-interior' como Cristian Portilla, centrocampista fichado esta misma semana por Unionistas, coinciden en la capital charra para compartir equipo y su fútbol, siempre más vinculados a la creación que a la destrucción por las virtudes individuales de cada uno.

El jueves ya pudieron compartir en Unionistas su primer entrenamiento juntos y apenas se separaron para intercambiar sus primeras impresiones. «Estoy encantado por cómo me han recibido los compañeros y la gente de club de Unionistas, con ganas de empezar a jugar», señala Cristian Portilla, que explica que «a Unai lo conozco desde que era pequeño, sé que tiene aún 22 años (ríe); yo empezaba a ir con el primer equipo del Racing con 16-17 años y él creo que era benjamín y técnicamente ya era muy bueno».

«Santander es como un pueblo y nos conocemos todos, además a mí me gusta ir a ver los partidos de las categorías inferiores y él resaltaba. Además, mi padre y el suyo tenían amistad y así empezó todo. Cuando ya sabía que venía para Salamanca pudimos hablar un poco y desde ayer estamos todo el rato juntos. Yo encantado de que Unai esté aquí porque es un chico extraordinario», relata Cristian, que confiesa que «de Unionistas solo me ha contado cosas buenas, pero como todo el mundo. Valoro más sus palabras porque él lo está viviendo todo en primera persona. Y es que me habla bien de los compañeros, de la afición, del club... de todo. Me dice que tanto mi familia como yo vamos a estar genial y seguro que va a ser así».

Portilla ya conoce desde ayer el Reina Sofía, el que será el nuevo campo de Unionistas para la próxima temporada. «Con ganas de que se pongan ya con las obras y no los creamos más. Va a tener buena pinta, un campo con cuatro gradas cerradas va a ser genial para nosotros y para la afición que va a estar más cerca. Eso es importante y con la afición que hay aquí va a ser un plus para todos», señala el centrocampista.

Portilla también comparte amistad con José Moratón, central también cántabro que militó en la UD Salamanca en la temporada 2010-2011, y también ha hablado con él. «Sé que tuvieron un año complicado aquí porque descendieron pero han dejado poso como personas, les agradezco sus buenas palabras hacía mí», añade.

Aportará mucho

Por su parte, Unai Hernández explica que se enteró de la llegada de Portilla por «el tuit de Unionistas y encantado de tener un cántabro en la plantilla. Yo era muy pequeño cuando él estaba ya en el primer equipo del Racing pero me acuerdo de ir a verlo al Sardinero con mi padre;además tanto mis padres como yo hemos tenido buena relación desde entonces porque se portaron muy bien con nosotros. Nuestros padres son amigos y gracias a ello tuvimos más relación».

Unai cree que su nuevo compañero puede aportarle mucho al equipo porque «es un mediocentro con muy buen criterio de balón, le gusta sacar la pelota jugada y tiene un fantástico golpeo tanto a puerta como a balón parado. Estoy seguro de que cuando entre al campo va a demostrar la calidad que tiene y las razones de su fichaje».