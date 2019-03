FÚTBOL - Segunda B Portilla: «Primero a por la permanencia, luego la Copa y si podemos estar cerca del play-off» Javier Tejedor, Cristian Portilla y Gorka Etxeberria. / J. G. El nuevo centrocampista de Unionistas ha sido presentado esta tarde en Ecotisa con el deseo de prorrogar su vinculación por una temporada más JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 marzo 2019, 19:23

Unionistas de Salamanca ha presentado esta tarde a su último fichaje para terminar la temporada en Segunda B, el centrocampista zurdo Cristian Portilla, que ha firmado un acuerdo con el club charro para esta temporada pero ambas partes se guardan la opción de renovar el contrato por una temporada más. El futbolista cántabro de 30 años de edad, está pendiente de recibir el transfer para poder tramitar su ficha y así jugar con Unionistas, cuenta con una dilatada experiencia a sus espaldas tanto en Primera División (Racing de Santander y Sporting de Gijón) como en varias ligas internacionales en Estados Unidos, Canadá, Hungría, Chipre o Grecia.

El jugador ha sido presentado en Ecotisa esta tarde en compañía del vicepresidente Javier Tejedor y el director de fútbol, Gorka Etxeberría. El directivo ha querido agradecer en primer lugar el apoyo de «Ecotisa porque en mucha parte por ellos podemos tenera jugadores como Cristian Portilla. Es un orgullo en nombre del club que seamos capaces de atraer jugadores como el que presentamos. Que el club sea atractivo para un jugador como él con su trayectoria se decida a venir a un club tan joven es señal de que hacemos las cosas bien».

Etxeberria, por su parte, explicó que «Cristian para mí es el fichaje deseado porque es la cuarta vez que le intento firmar. La primera fue para la UD Salamanca,luego en otros sitios pero ha sido ahora a la cuarta. Cristian es el perfil deseado para este momento y para este club y equipo. Queríamos un centrocampista que nos diese juego, la guinda además que fuera zurdo, pero sin renunciar a poderío y ganar duelos. El abanico era limitadísimo y estábamos dispuestos a no contratar a nadie. Los astros se han alineado y lo hemos podido fichar. Tenía que ser un profesional en paro, él tuvo su último contrato en Canadá y aunque estaba entrenando en Lituania hasta ahora y nosotros nos hemos adelantado. Estamos a la espera del transfer, pero estas cosas van despacio, y esperemos que sean menos de dos semanas. Viene hasta el final de la temporada pero la intención de ambas partes es de seguir juntos el año que viene».

El futbolista cántabro quiso agradecer en primer lugar su fichaje «sobre todo a Gorka porque llevamos ya años para coincidir en un mismo sitio. Y seguro que te voy a devolver la confianza en el campo», le dijo al director de fútbol para continuar diciendo que «mi idea es seguir la próxima temporada».

«Conocía bastante de Unionistas porque desde su creación tenía aquí a un amigo como Oskar Martín -exdelantero del club- y le seguía por redes y hablaba con él», advirtió el futbolista, que también tiene amistad con exjugadores de la extinta UD Salamanca como José Moratón, Juanjo Expósito y Edu Bedia. «Sí, ya he hablado con Moratón, me felicitó y me dijo que venía al club perfecto. Estuvo en Salamanca encantado. Vengo recomendado por él y es un placer. He visto que les han hecho una entrevista sobre mí (en referencia a la entrevista publicada hoy por El Norte de Castilla) y da gusta saber que me ven con tan buenos ojos».

Portilla confesó que físicamente está ya para jugar: «No he parado en ningún momento. De la plantilla conozco personalmente a Unai Hernández -también canterano del Racing-, al que he seguido desde pequeño y he seguido. Espero conocer a todos ya pronto».

Como jugador, Portilla se definió como «un jugador al que le gusta sacar el balón de atrás jugado, meter pases entre líneas, luego a la hora de defender también... un poco lo que el entrenador te pida. Si quiere jugar con dos o con tres... me adapto a la idea del entrenador tanto en juego directo como más con el balón. Creo que ese es uno de mis puntos fuertes. Vengo a hacerme un hueco con lo que el entrenador me pida, siendo bueno con la pelota pero también defendiendo».

Aunque solo quedan unos meses y el equipo es décimo ahora mismo, Portilla se marca los siguientes retos con Unionistas: «Primero por lograr la permanencia, luego el siguiente es meternos en la Copa de la Rey y el tercero, es estar cerca de los puestos de ascenso y si podemos estar dentro, pues mejor. Hay tiempo para todo. Vamos a por ello pero paso a paso».

Con respecto a la afición, «sé que es uno de los puntos fuertes del club y desde fuera es un espectáculo verles. Será un placer vivirles de cerca».

Portilla ya conoce que la próxima temporada Unionistas jugará en un campo nuevo y eso también es un atractivo para él. «Sí, todo ha ayudado a venir. Ya hemos hablado de eso, y eso será un plus para mí, para el equipo y sobre todo para la afición, con un sitio cerrado y estando más cerca nuestro».