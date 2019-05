FÚTBOL - Segunda B Portilla: «Mi intención es continuar en Unionistas CF y ni he buscado otro equipo» Portilla, en un partido de Unionistas. / Manuel Laya El jugador cántabro quiere seguir en el club la próxima temporada porque «muy mal se tiene que dar para no llegar a un acuerdo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 22 mayo 2019, 16:43

El centrocampista cántabro Cristian Portilla llegó en el mercado invernal a Unionistas CF con la vitola de ser un jugador de mucha calidad y trabajo para la medular que no tardó en ganarse la confianza de Roberto Aguirre. Formado en la cantera del Racing de Santander, con quien debutó en Primera División, y con una amplia trayectoria a sus espaldas habiendo jugado en países como Estados Unidos, Canadá, Hungría, Chipre o Grecia, el medio ha encontrado en Salamanca la estabilidad que le lleva a querer quedarse en Unionistas.

«Desde que llegué a Salamanca ha sido todo genial. Deportivamente muy bien porque de los 11 partidos que he estado disponible he jugado 10 y me encontré muy bien en el campo con los compañeros y el cuerpo técnico. Con el club genial y con la afición me he sentido muy querido y arropado por ellos. Ha sido una buena experiencia y un acierto el venir a Salamanca», expresa el centrocampista sobre el balance personal del curso recién terminado, del que admite que se ha visto sorprendido por la filosofía del club charro. «Sí, por lo que se ve hacia fuera es espectacular porque es distinto, tanto por el sentimiento que transmite la gente con el club como dentro del vestuario. Para mí ha sido todo muy sorprendente para bien. Estar en Salamanca nos ha aportado a mí y a mi familia un punto de estabilidad que veníamos buscando y eso ayuda».

Portilla ya dijo en su presentación que tenía entre ceja y ceja llegar al menos a la Copa. «Al llegar al club lo primero que hice fue hablar de la permanencia y lo cumplimos; lo segundo que pedí fue la Copa y había gente que mi miraba raro. Llevaba una semana en el vestuario y sabía del potencial que había dentro y estaba seguro de que podíamos llegar a la Copa. Ha sido en el último partido pero para estar en el primer año lograr la permanencia y entrar en la Copa es un gran resultado para todos», expresa.

El santanderino ha podido hacerse un hueco en una medular asentada con un esquema de juego definido porque parte de Aguirre. «Sí, desde un primer momento encajé, yo creo que podía aportar algo distinto a lo que tenía el equipo y a la vez dar lo que el míster exigía. El centro del campo de Unionistas es muy bueno con Adrián Llano, Ribelles, Albisua y yo. Me he entendido muy bien con ellos, hay muy buena conexión entre los cuatro y eso ha ayudado a que entre todos hiciéramos bien el trabajo más allá de quien jugase. El míster tiene una forma de jugar muy clara y todos lo hemos llevado a cabo a la perfección» señala el futbolista.

Quiere seguir

Para el futuro, Portilla lo tiene claro. Firmó hasta final de temporada con Unionistas CFpero con la opción de poder ampliar otra más. «Lo veo bien para renovar. Desde el primer momento en el que llegué mi intención era continuar. Hace dos meses lo mismo, hace una semana igual y hoy sigo pensando lo mismo. Mi intención es continuar y en ningún momento he buscado otro equipo aunque sé que hay alguna cosa por ahí, pero no he hecho caso de ello porque el objetivo de mi familia y el mío es estar aquí para tener un punto de estabilidad. Si seguimos aquí, encantados. Solo hace falta llegar a un acuerdo con el club y parece fácil».

Al ser cuestionado sobre qué le convence a una persona que se ha movido tanto en el fútbol, casi cada año, para querer seguir en Unionistas, Cristian Portilla apunta que «he estado fuera muchas veces por decisión propia y me he movido de unos equipos a otros para mejorar deportivamente. Otras veces, en tres o cuatro ocasiones, ha sido por faltas de impagos en el clubes y no te queda otra. Son muchas las variables que te pueden hacer mover. Lo que me gana aquí para quedarme son los tres meses vividos, el cariño por parte de todos. Y ayuda que mi familia esté aquí encantada. Muy mal se tiene que dar para no llegar a un acuerdo entre todos».

El reto de la 2019-20

En este sentido, el medio de Unionistas cree que de cara a la próxima temporada el club debe seguir siendo ambicioso en lo deportivo. «Siempre hay que mirar un poco más arriba e intentar superar lo de la temporada anterior. Eso sí, con calma. Cualquier equipo de Segunda B aspira a poder subir pero hay que ser realistas.Pero que nadie le quepa duda de que pelearemos por superar lo de este año aunque sin volvernos locos».

Por último, el nuevo campo del Reina Sofía puede ser un nuevo arma para Unionistas a la hora de afrontar su segunda campaña en Segunda División B. «Va a ser bonito, sentir a la gente más cerca y sentirla por los cuatro costados. Puede ser una buena experiencia y un buen fortín par el club», acaba.