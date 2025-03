Policía Nacional y Guardia Civil vigilan desde hoy los institutos de Salamanca para evitar aglomeraciones de estudiantes

d. bajo / word Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:38 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participan desde hoy en una campaña de vigilancia y concienciación en los institutos de toda Salamanca para que los jóvenes se percaten «de lo importante que es tomar las medidas que la autoridad sanitarias nos plantea, que lleven mascarillas, que mantengan la distancia social, que el lavado de manos es fundamental. Salamanca está viviendo una situación delicada», explicaba esta mañana la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, durante la presentación del proyecto. En este sentido, añadió que «toda la población está expuesta y nos preocupa que cada vez haya mas jóvenes hospitalizados, por eso hay que incidir en este grupo de población. Los datos muestran que hay jóvenes ingresados. Hay que seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria».

Así, las Fuerzas de Seguridad del Estado, en cooperación con la Policía Local, vigilaran el entorno de los institutos para que los jóvenes usen las mascarillas y no formen aglomeraciones. También hablarán con los estudiantes para que se conciencien de la situación sanitaria que estamos atravesando. La subdelegada comparó esta labor con los Planes Directores de cursos anteriores. «Ahora no se puede realizar, con las medidas sanitarias que se exige, así que el plan sale a la calle. Es concienciación directamente con los jóvenes».

La subdelegada insistió en que es «tremendamente importante» que los estudiantes asuman esta 'nueva normalidad' «y que sepan que las cosas son diferentes. Tuvieron que dejar los centros educativos antes de que el curso acabara, se va a iniciar hoy y es importantísimo que para que puedan volver a las clases, esa 'nueva normalidad' nos exige una serie de medidas que los estudiantes pueden llevar a cabo». En cuanto a la duración de la campaña, no tiene fecha de caducidad. Estará vigente «todo el tiempo que sea necesario. Los institutos están iniciando progresivamente su actividad, toda esta semana, pero nuestra presencia será más dilatada en el tiempo, y ojalá no sea mucho, porque significaría que los jóvenes toman conciencia. No podemos poner un techo. No hay una fecha límite». Finalmente, Pérez alabó la tarea de los cuerpos policiales «desde el principio de la pandemia, para nuestra seguridad, la de toda la ciudadanía, y su labor pedagógica en este tiempo. La colaboración con la Policía Local va a ser muy importante».