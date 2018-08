La Policía Local identifica a un grupo de conductores por participar en carreras ilegales Agentes de la Policía Local de Salamanca. / WORD La intervención se produjo anoche en San José y durante ésta los agentes se incautaron de dos armas blancas REDACCIÓN / WORD Jueves, 30 agosto 2018, 13:58

La Policía Local ha identificado a un grupo de conductores que habría participado en carreras ilegales de automóviles en el barrio de San José de Salamanca, además de intervenir dos armas blancas de gran tamaño.

Según ha explicado hoy el Ayuntamiento de Salamanca en nota de prensa, la intervención se ha producido la noche de ayer miércoles tras recibir la Policía Local varias llamadas alertando de posibles carreras ilegales de coches en la calle Hilario Goyenechea de la capital salmantina.

Tras llegar a la zona, y aunque la Policía Local no ha podido «verificar que se hubiera producido algún tipo de conducción temeraria», se procedió a identificar y cachear a un grupo de personas que se encontraba en la zona y a comprobar la documentación de varios vehículos.

Así, se ha incautado de dos armas blancas de gran tamaño, cuyo dueño, un hombre de 35 años, ha sido denunciado por infracción a la ley de protección ciudadana.

Además, este mismo hombre llevaba en el interior de su vehículo una placa de matrícula no coincidente con el coche y cuya procedencia no pudo justificar y asimismo ha sido denunciado por no haber tramitado en el plazo debido la inspección técnica.