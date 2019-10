Podemos pide eliminar las terrazas de la Rúa y suprimir una fila en la Plaza Mayor Comensales en una terraza de la Rúa Mayor. / LAYA Carmen Díez recalca que si se introducen normas especiales en la futura ordenanza reguladora deberán ser «restrictivas y no ventajistas» RICARDO RÁBADE / WORD Sábado, 19 octubre 2019, 11:54

La edil de Ganemos y miembro del Grupo Mixto, Carmen Díez, abogó ayer por suprimir las terrazas que se instalan en la Rúa, haciéndose eco en este sentido de los planteamientos que le expresaron vecinos de la zona en una reciente reunión. Díez esgrimió como razones para esta propuesta que la Rúa es una calle estrecha que está siendo invadida por las terrazas y se está viendo perjudicado el comercio tradicional, ya que las sillas, las mesas y las sombrillas hacen invisibles muchos escaparates. Por si fuera poco, la vista panorámica de las Catedrales también se ve afectada y el ruido ocasiona molestias a los vecinos. Además, considero que se pueden eliminar las terrazas porque la mayoría de los establecimientos hoteleros disponen de comedor en su interior.

«No estoy en contra de las terrazas, pero hay determinadas zonas de la ciudad en las que no se pueden poner terrazas, como sucede en la Rúa». Añadió en este sentido que «el centro no debe vaciarse de personas que viven en él ni de comercio tradicional», puesto que «si lo convertimos únicamente en una cuestión de bares, restaurantes y franquicias, vamos a conseguir que, como en otras ciudades, quede vacío y sin vida y la Rúa no solo es un lugar donde admirar la monumentalidad y disfrutar del turismo, sino que es una zona de paseo de los salmantinos».

Respecto a la Plaza Mayor, Podemos defendió que se reduzca la superficie que ocupan las terrazas, con una fila menos como mínimo de mesas y sillas, con el fin de dejar más espacio disponible para los vecinos cuando acceden al ágora monumental.

Además, Podemos ha presentado alegaciones en relación a la futura ordenanza de las terrazas. En estos momentos, el borrador de la nueva normativa todavía no ha sido redactado y, una vez que esté listo y haya sido aprobado por el pleno municipal con carácter provisional, elAyuntamiento deberá someter la nueva ordenanza a exposición pública durante un plazo de 30 días con vistas a la recogida de nuevas alegaciones por parte de la ciudadanía antes de su aprobación definitiva.

«La nueva ordenanza debe ser aplicable para todas las terrazas de la ciudad» y, en el caso de que haya excepciones y normas especiales, como ha sucedido con la Plaza Mayor y la Rúa, deben ser «restrictivas y no ventajistas», subrayó Carmen Díez.