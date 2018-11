El pleno de Ciudad Rodrigo destripa los entresijos del Carnaval y el mercadillo sale del orden Un vecino de San Pelayo pidió explicaciones sobre el mercadillo. / S.G. CIUDAD RODRIGO Vecinos de la zona de San Pelayo plantearon hasta 16 preguntas relativas a la instalación de esos puestos sabatinos SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Viernes, 9 noviembre 2018, 11:53

La importancia que el Carnaval del Toro tiene en CiudadRodrigo volvió a quedar patente en el pleno municipal celebrado ayer. Apesar de que en un principio el punto seis del orden del día, el traslado de ubicación del mercadillo, parecía que iba a centrar el debate, no fue hasta el final con la intervención de un vecino de San Pelayo cuando se convirtió en noticia. Previamente, el alcalde, Juan Tomás Muñoz, anunció que se retiraba ese traslado a las pistas de atletismo del orden del día, sin dar mayor explicación, se entiende que tras la petición de explicaciones por parte del Partido Popular y un posible defecto de forma a falta de un informe.

Siguiendo un orden, no necesariamente de importancia, el Carnaval apareció primero en la sala de sesiones de una manera directa y eso que no fue hasta el turno de ruegos y preguntas. El concejal popular y miembro de la Comisión Especial, José Manuel Jerez, sacó el tema a colación cuestionando algunas de las decisiones tomadas en dicho órgano, como la elección de los toros del encierro a caballo del Domingo de Carnaval que, según se afirmó, serán de la ganadería de Pilar Población. A partir de ahí, fue un no parar. Un detallado itenerario de ganaderías y de los que estaban y de los que no, fueron desvelados por Jerez rompiendo así toda esa rumorología que siempre circula alrededor del Carnaval, pero que no se convierte en oficial hasta que la comisión decide dar el paso de anunciarlo. En esa relación salieron los nombres de Francisco Madrazo, Manuel Corvo, Santos Alcalde, Sánchez Herrero o Cambronel. El enfado del concejal de Festejos, Cristian González, fue mayúsculo y acusó al edil popular de hacer algo «muy grave» en el sentido de que «ha desvelado una ganadería que no se ha hecho pública», rompiendo así ese pacto no escrito de mantener la incógnita hasta el final.

Salieron a colación más temas que habrá oportunidad de ir siguiendo y buena parte del pleno se lo llevaron dos mociones populares que más tenían que ver con el contexto nacional que con Ciudad Rodrigo, una de ellas, con la ley electoral.

Por último, un vecino de la zona de San Pelayo, donde actualmente se ubica el mercadillo, trasladó hasta 16 preguntas a la Corporación y a las que a las 22:30 horas seguía contestando la concejala de Ciudadanos Soraya Mangas. Sobre esta cuestión, si algo quedó claro es el descontrol que existe en ese mercadillo: «no existe una clara delimitación de los puestos», y se reconoció que no se respeta una distancia mínima con las viviendas. El Consistorio tiene registrados 112 puestos y en lo que va de legislatura no se han concedido más autorizaciones anuales. El pleno de ayer sirvió para conocer de primera mano la realidad de esos vecinos, al menos una docena acudió al salón de sesiones. Habrá que esperar para saber qué pasa a partir de ahora.