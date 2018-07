El pleno de Castellanos de Moriscos rechaza una moción para declarar personas non gratas a los integrantes de 'La Manada' Vista aérea de la localidad de Castellanos de Moriscos. / WORD El PP votó en contra, mientras que C's y PSOE se abstuvieron en la moción presentada por Izquierda Unida por vía de urgencia REDACCIÓN / WORD Salamanca Viernes, 20 julio 2018, 15:28

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, de algo más de 2.500 habitantes y situado a escasos 10 kilómetros de la capital salmantina, celebró ayer por la noche un pleno en el que se rechazó declarar personas non gratas a los integrantes de 'La Manada', un grupo de cinco hombres condenados por abusos sexuales a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. Izquierda Unida presentó esta moción, que no salió adelante con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito de la localidad salmantina.

Desde IU afirmarion que del PP «podían haberse esperado ese comportamiento», pero no de los otros grupos municipales, dado el apoyo de estas formaciones a una moción muy similar en el Ayuntamiento de Salamanca presentada hace apenas unas semanas.

El alcalde de Castellanos de Moriscos, Ángel Molina (PP), ha reconocido a EFE que su formación votó en contra de esta moción «por las formas y no por el fondo», ya que según ha asegurado, tanto él como su partido están «en contra de todo tipo de violencia de género».

«Si votamos en contra de la moción fue debido a que pudiera tener algunas consecuencias en contra del pueblo», ha asegurado el alcalde quien, además, ha señalado que se propuso a IU «posponer para otro pleno el voto de ese texto, pero una vez que se hubiera estudiado bien jurídicamente cómo hubiera afectado al Consistorio»

En la votación, el PSOE se ha abstenido ya que, según ha explicado su portavoz Ángel Sánchez, «se ha intentado mezclar el rechazo a lo ocurrido en los sanfermines con un voto en contra de una sentencia que no es firme».

Así, este edil ha destacado que su partido en Castellanos de Moriscos «está en contra de este tipo de violencia» pero se abstuvo a la moción al considerar que IU ha tratado de «tergiversar un hecho para salir beneficiados políticamente».

Críticas desde IU

Para las concejalas de IU esta posición denota la «falta de empatía y de interiorización de ambas formaciones en lo que respecta a la necesidad de seguridad de las mujeres en su vida común y corriente», según recoge Ical.

Según Leonor Conde Martín, del Grupo Municipal de IU en Castellanos de Moriscos «parece ser que a Cs y PSOE solamente les preocupa la foto del feminismo cuando es seguro que van a salir en la misma como aliados. A la hora de comprometerse, en un lugar mucho menos mediático, como es nuestro municipio, eso es otro cantar. Del Partido Popular ya nos podíamos esperar esto, no así de las otras formaciones. Esta actitud nos hace pensar que el tema no les preocupa en absoluto».

Por su parte, el responsable de Organización Provincial de IU Salamanca, Francisco Javier Herrero Polo, declaró sentirse «profundamente indignado ante las excusas vagas aducidas». «El decir que no vas a condenar una decisión judicial demuestra que no te has enterado de nada. De nada sirven los supuestos gestos en esta cuestión por parte del PSOE y de C's a nivel nacional o autonómico si a la primera de cambio, desde sus bases, se invalidan con hechos como esta votación, esos supuestos valores de igualdad», concluyó.

