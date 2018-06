Plazas y Patios mira al VIII Centenario con 20 conciertos y 5 piezas teatrales Los representantes institucionales y los protagonistas de Plazas y Patios posan para las cámaras de los fotógrafos. / MANUEL LAYA La programación incluye la celebración del Festival Internacional de Jazz en el Patio de Escuelas Mayores de la USAL del 10 al 14 de julio RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Viernes, 29 junio 2018, 08:51

Un total de 145.000 euros, distribuidos en tres partidas de 25.000, 50.000 y 70.000. Éste es el presupuesto total asignado a la séptima edición del programa turístico-cultural Salamanca Plazas y Patios, cuyos contenidos fueron presentados ayer por el concejal de Turismo y Cultura, Julio López Revuelta, y el director de la Oficina del VIII Centenario de la USAL, Julio Cordero. La programación arranca hoy se extenderá hasta el 26 de agosto, estando dedicada buena parte de ella al VIII Centenario. El Patio de Escuelas, la Plaza de San Benito y la Cueva de Salamanca serán escenarios de las propuestas escénicas.

En el apartado de Plazas y Patios Escénicos, el viernes 6 de julio será el estreno absoluto de 'Juegos de Escarnios' (las 'Fiestas de Locos' hace 800 años), una propuesta de Etón Teatro que se representará también los viernes 13, 20 y 27 de julio, a las nueve de la noche, en la Plaza de San Benito.

También en torno al VIII Centenario, El Patio de Escuelas será escenario de 'Studium, (La vida estudiantil en la Universidad)'. Los viernes 3, 10, 27 y 24 de agosto, a las ocho de la tarde, Intrussion Teatro, bajo la dirección de Roberto García Encinas, mostrará una parte del anecdotario que recoge los testimonios recogidos sobre la vida estudiantil en la ciudad. Por su parte, La Cueva de Salamanca volverá a ser escenario una vez más de una doble propuesta: 'Vuelve la magia a la Cueva' y 'Las Lecciones de la Cueva de Salamanca'.

Interesante será también el recorrido teatralizado para esta nueva edición de Plazas y Patios, con la Ruta de los Manuscritos, un recorrido por la ciudad de Salamanca en su época de máximo esplendor. Una ruta que recorre los lugares en los que Luis García Jambrina ambienta su trilogía 'Los manuscritos de Salamanca'.

Por su parte, la música será uno de los grandes atractivos de esta nueva edición, con más de una veintena de conciertos programados en la Plaza Mayor, Jardines de Santo Domingo, Patio de Escuelas Mayores, Plaza de San Benito, Plaza de Concilio de Trento, Plaza de Anaya y la iglesia de San Millán.

La Plaza Mayor será el primero de los escenarios, el 5 de julio, a las 21:30 horas, con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección del maestro Andrés Salado. Además, Monumenta Salmanticae será este año escenario de los conciertos de Cythara Ensemble, Dúo Corvo-Fuentes y Trío Contraste.

Además, con motivo del 56º Congreso Internacional de Americanistas que se celebrará en la Universidad habrá una, doble cita musical: con Ensemble Contrastes y Caronok.

Los Jardines de Santo Domingo de la Cruz serán escenario de otras dos citas musicales para el mes de julio y cuatro más en el mes de agosto. El sábado 21 de julio, acogerán el concierto de Kalàscima, que plantearán un viaje a través de los sonidos populares del sur de Italia con parada obligatoria en aquellos de la música salentina. Y el 28 de julio será el turno para Astrid Jones & The Blue Flaps, que presentan un nuevo proyecto con el que invitan a viajar por diferentes ambientes a través de su música y su forma de expresarla.

Por su parte,el Festival Internacional de Jazz, coordinado por Fernando Viñals, incluirá cinco conciertos en el Patio de Escuelas Mayores. del 10 al 14 de julio de la mano de Jesse Davis + Fred Nardin Trío; Cécile McLorin Salvant & The Aaron Diehl Trío; Carles Benavent Trío + Tomasito, Benny Golson Quartet e Iván 'Melon' Lewis and The Cuban Swing Express.

Plazas y Patios también incluirá visitas guiadas al Cerro de San Vicente, el Pozo de la Nieve y la Filmoteca de Castilla y León.