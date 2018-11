La plataforma regional de la sanidad apoya la Marea Blanca Representantes de las diferentes plataformas por la Sanidad Pública de Castilla yLeón, en la reunión de ayer.. / WORD Su reunión mensual, con los portavoces de las diferentes provincias, tuvo lugar ayer en Salamanca para repasar sus reivindicaciones EVA CAÑAS / WORD Domingo, 11 noviembre 2018, 11:28

A escasas horas de la convocatoria de la que será la séptima Marea Blanca, hoy a partir de las 12:00 horas desde el Hospital Virgen de la Vega, los portavoces de la Plataforma de la Sanidad Pública de Castilla y León se reunieron ayer en Salamanca para analizar sus reivindicaciones y fijar un nuevo calendario de movilizacones a nivel de la Comunidad, que será el próximo 26 de enero en Valladolid con una nueva Marea Blanca masiva. La portavoz de la plataforma de Salamanca, Regina Moreiro, agradeció el apoyo de los compañeros de otras provincias, «es muy importante para nosotros». Además, animó a los salmantinos a que acudan a la cita de hoy pese a la previsión de lluvia, «que acudan con paraguas blancos si hace falta, pero la salud es cosa de todos».

Por su parte, la representante de la plataforma de Segovia, María Ángeles Requejo, médica de Familia en un centro urbano de la capital, recordó la problemática del sistema sanitario público en relación a la AtenciónPrimaria:«Este verano se ha agudizado el caos de falta de profesionales en el medio rural, y la pérdida de profesionales es un problema que se acusa desde hace años, y se jubilarán más el 50% de los médicos de familia y no hay reposición porque no se ha fidelizado a profesionales que se han formado, por malos contratos que se han hecho», denunciaba ayer.

Asimismo, insistió en que se está perdiendo población, con una densidad muy baja, del 26% frente al 92% de España, «un 5% de población nacional está en Castilla yLeón y tenemos el 36% de los consultorios nacionales, de núcleos de menos de 1.500 habitantes».

María Ángeles Requejo lamenta que existan poblaciones aisladas de los núcleos urbanos «que se están quedando sin atención, y no hay profesionales que vayan allí». De Atención Primaria también lamentó que estos especialistas no puedan hacer promoción y prevención de la salud, «vamos a tiro hecho, tratamos enfermedades y no a personas, que es uno de los pilares de la Atención Primaria, y entendemos la salud como un problema mucho más amplio». Esta portavoz también ha advertido del incremento de ciudadanos que apuestan por los seguros de salud privados.

Esta plataforma regional solicita formar parte del Consejo de Salud de Castilla yleón, «porque somos una parte importante de la población, y tenemos mucho que decir», entre los temas, el incorporar la perspectiva de género en el análisis y la planificación de los problemas de salud». Por su parte, el portavoz de la plataforma de El Bierzo y Laciana, Placido Martínez, recordó que han constatado, «que el consejero hace camuflaje de las listas de espera, y la privatización cada vez es más evidente», y consideran desde la coordinación regional, «que en los últimos días, el consejero ya está en precampaña electoral, por sus promesas».