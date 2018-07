La Plataforma de Hepatitis C recuerda que los presos siguen sin recibir los tratamientos La mesa informativa instalada ayer en la Plaza Mayor. / LAYA Desde que se aprobó la accesibilidad universal a los últimos medicamentos ya han sido tratados cerca de 1.000 personas Domingo, 29 julio 2018, 11:56

Los integrantes de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Salamanca vestían prendas rojas en la mesa informativa que sacaron ayer a la calle con motivo del Día Mundial contra las Hepatitis. El color que les ha identificado desde que se creara para defender que todos los afectados por este tipo de virus recibieran el tratamiento que les cambiase sus vidas, ya que la curación era total.

Y finalmente lo consiguieron, tras mucho esfuerzo, concentraciones, reuniones, etc. Cada 28 de julio salen a la calle para recordar la enfermedad, y una vez conseguido el objetivo de tratamiento universal para todos, desde el diagnóstico, la plataforma ahora se centra en la prevención. «Se fijó este día porque coincide con la fecha de nacimiento del que descubrió la hepatitis de tipo B y la vacuna para prevenirla», aclara la portavoz de la plataforma, Esther Mate.

Ese es uno de los motivos por los que han instalado una mesa informativa en la Plaza Mayor, junto al zaguán del Ayuntamiento, «de también informamos del resto de los tipos de hepatitis, que van desde la A a la E». Esta responsable recuerda que la prevención en cualquier enfermedad «es fundamental» y cree que en la hepatitis sobre todo de la C, «no se ha hecho nada al respecto, salvo las iniciativas de nuestra plataforma».

Y pese a conseguir que el tratamiento se de al paciente desde el diagnóstico de la enfermedad (antes era en fases más avanzadas), desde esta Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Salamanca lamentan que no hayan conseguido que un enfermo diagnosticado sea tratado en las cárceles, «seguimos con un muro infranqueable, no les tratan a no ser que estén muy avanzados», relata decepcionada Esther Mate.

La portavoz de la plataforma asegura que en los centros penitenciarios siempre conocen la población afectada por hepatitis C, «porque cuando entran en prisión les hacen análisis para ello, pero luego no reciben tratamiento». Aunque a Mate le consta que en alguna cárcel, como la de Cantabria, «se ha hecho un programa específico para tratarlos y se han curado a todos», y bajo su punto de vista, «debería de ser en todas así».

Es una de las luchas que mantiene activa esta plataforma, «y tampoco nos dejan hacer prevención allí».El tema es complejo, según describe, porque las competencias sanitarias de instituciones penitenciarias antes era del Ministerio del Interior pero han pasado las Comunidades Autónomas, en este caso al Sacyl.

«Pero no existe presupuesto específico para ello, porque hay que meter personal y tratarlo de una forma correcta», insiste.

En relación al coste de los tratamientos, confirma que ha bajado de forma progresiva, «ahora son mucho más baratos». Sin embargo, apunta también que en otras comunidades, como en Cataluña «están planteando dar marcha atrás a los tratamientos para todos, y darlos solo a los casos muy graves, y de ser así, comenzarán de nuevo las movilizaciones».

En Castilla yLeón están cumpliendo, y como detalla Esther Mate, incluso han pasado una circular a los médicos de AtenciónPrimaria para que diagnostiquen los casos sin tratar». Porque la portavoz de esta plataforma considera que ahora lo fundamental es la Atención Primaria, «que tiene que tener coordinación con AtenciónEspecializada y tiene que buscar a los casos silentes». Porque Mate asegura que en el tema de la hepatitis C se ha demonizado demasiado a la enfermedad, «mucha gente no sabe que está infectada».

Además, hay una parte de la población que piensa que es como consecuencia de malos hábitos, como las drogas, «pero esa causa solo supone un 2% de los afectados, y hay cerca de un 80% que se ha contagiado dentro de los hospitales o centros médicos, en tratamientos de belleza, tatuajes, operaciones o transfusiones, etc.» En estos últimos casos cuando han sido realizados antes de 1992, «que no había ningún control».

Ella tiene claro que los casos silentes «son los que más me preocupan, mucho más que el que sabe que la tiene, porque esa persona estará controlada, pero el que no lo sabe no», y como argumenta Mate, «puede llevar a una situación grave de cirrosis». Recuerda también que con el tratamiento desaparece del todo la enfermedad, «pero no inmuniza y puede contagiarse de nuevo del virus de hepatitis C».

Como consejo a la población, si tienen entre 45 y 80 años y sospechan de haberse contagio cuando no existía control, que acudan a su médico de AtenciónPrimaria para hacerse una analítica.