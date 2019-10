FÚTBOL - Segunda B La plataforma @Footters confirma que el Salamanca CF UDS no le deja retransmitir el derbi ante Unionistas CF Una acción del derbi de la temporada pasada en el Helmántico. / María Serna La empresa que emite todos los partidos de casa del club charro señala que «es una decisión ajena a Footters que tenemos que respetar» y que «no hemos querido confirmar nada hasta haber agotado todas las vías para su emisión» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 1 octubre 2019, 13:35

Habrá que pasar sí o sí por taquilla para ver el derbi de este domingo en el estadio Helmántico entre el Salamanca CF UDS y Unionistas. @Footters, la plataforma que emite todos los partidos del Salamanca CF UDS, ha confirmado esta mañana que no podrá retransmitir el encuentro de la séptima jornada del grupo II de Segunda B.

«Lamentablemente, el Salamanca decidió que su encuentro contra el Unionistas no se emita. Es una decisión ajena a Footters que tenemos que respetar», señala la plataforma a través de sus redes sociales, y añaden que «al respecto decir que lamentablemente, el Salamanca decidió que su encuentro contra el Unionistas no se emita. Es una decisión ajena a Footters que tenemos que respetar. No nos será posible ofrecerlo». Y con respecto a que no han confirmado la noticia hasta la misma semana del partido, @Footters añade que «no hemos querido confirmar nada hasta haber agotado todas las vías para su emisión».