Plantean habilitar un teléfono para denunciar problemas de convivencia en Ciudad Rodrigo Participantes en la reunión celebrada ayer sobre seguridad en el Ayuntamiento. / S.G. CIUDAD RODRIGO Los vecinos del Arrabal del Puente trasladaron sus preocupaciones a la subdelegada del Gobierno SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 15 mayo 2019, 19:51

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez y representantes de los vecinos del Arrabal del Puente abordaron en un encuentro en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo los problemas de convivencia que se dan en esta zona de la ciudad.

La reunión se realizó a propuesta de Fevesa, la federación de vecinos, y una de las medidas que se planteó es la de habilitar un teléfono para poder efectuar las denuncias con mayor seguridad. «Llamar para denunciar a veces puede producir inseguridad», reconoció Encarnación Pérez.

La subdelegada indicó que los vecinos «tienen cierta inseguridad que tiene que ver más con la convivencia que con la violencia», aunque también existe una preocupación real por el tráfico de droga que se puede producir.

Lo curioso del asunto, y de ahí que se pretendan estudiar otros sistemas para denunciar, es que mientras que en los últimos cinco meses se han producido 180 denuncias por droga y 32 por armas, no hay denuncias por convivencia.

El capitán de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo, Santiago Ruiz, fue el que aseguró que no se producen denuncias en ese sentido, «lo que no quiere decir que no haya problemas», pues tan solo en los últimos meses se ha registrado una denuncia por el robo en una parcela.

La subdelegada del Gobierno llamó a la «tranquilidad» de los vecinos, dado que si bien «nunca podemos tener un techo en seguridad ni en convivencia porque siempre es mejorable, se está dando una respuesta».

Para Encarnación Pérez es fundamental que exista coordinación entre todas las partes que van desde la educación y los servicios sociales hasta los asuntos relacionados con la seguridad.

Por otra parte, el capitán de la Guardia Civil explicó los sistemas de trabajo que llevan a cabo, uno más a corto plazo y con un carácter preventivo; y un segundo centrado en la investigación, más a largo plazo. En los últimos meses se han resuelto cuatro investigaciones y hay otras que están en curso. En este sentido, Santiago Ruiz identificó la prevención como una de sus herramientas.

Hubo otras cuestiones que se valoraron, igualmente, de forma positiva como la formación en temas de mediación para poder contar con mediadores para facilitar algunas cuestiones.

Según se dijo, en el Colegio Público el Puente, en el que la mayoría de los alumnos son de etnia gitana, el absentismo escolar es del 0 por ciento, algo que en palabras de la subdelegada se debe al «papel crucial de la fiscalía de menores».

Precisamente, mañana se celebrará una comisión de absentismo que afecta a todos los centros educativos de Ciudad Rodrigo y en la que participa el Ayuntamiento a través del concejal de Educación, Domingo Benito.