El plan estratégico de la USAL prevé crecer en «cantidad y calidad» entre 2020 y 2023 Los claustrales conversan en el Paraninfo a la espera de que comience la sesión, que se retrasó cuarenta minutos debido a que no había quórum. / MANUEL LAYA El rector se congratula de que Salamanca sea una de las pocas universidades públicas españolas que incrementa este curso su alumnado RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 29 mayo 2019, 12:10

El Claustro universitario es, según proclaman los estatutos de la USAL, el máximo órgano de representación de la institución académica pero el paso inexorable de los años lo está haciendo languidecer de forma progresiva abocándolo al ocaso. Buena prueba de ello fue la reunión ordinaria que se celebró ayer en el Paraninfo, cuyo inicio estaba previsto para las 10:00 horas y que no arrancó hasta 40 minutos después, dado que no había quórum suficiente para celebrar la sesión. Ante la baja asistencia, el equipo rectoral se apresuró a hacer llamadas telefónicas a diferentes claustrales que no se habían personado en el Paraninfo para que asistieran con el fin de poder comenzar la sesión. Finalmente se logró alcanzar el quórum necesario –un mínimo de 94 claustrales– y la reunión pudo iniciarse, encargándose el rector Ricardo Rivero de abrirla con la presentación de su informe sobre las grandes cifras y hechos que han marcado el presente curso y sobre la gestión desplegada por el equipo de gobierno.

El orden del día de la sesión de ayer incluyó un punto de especial relevancia para el futuro del Estudio salmantino, como fue el esbozo por parte del rector de las líneas maestras y los objetivos que vertebrarán el futuro plan estratégico general de la Universidad de Salamanca para el periodo 2020-2023. Dicho plan será debatido y aprobado, según las previsiones que baraja Ricardo Rivero, en el Claustro que se convocará para el próximo mes de diciembre, una vez se hayan celebrado las elecciones para renovar parte de la composición del mismo.

El nuevo plan general estratégico estipula que la comunidad universitaria –estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios– serán el centro de la planificación estratégica y se sustentará sobre cinco ejes principales, como serán una oferta académica amplia y actualizada unida a una docencia de calidad, el desarrollo de una investigación, transferencia e innovación orientada hacia el desarrollo sostenible, la promoción de los derechos de la comunidad universitaria para prestar un mejor servicio público, una buena administración basada en la transformación digital y la participación social y, finalmente, una universidad global comprometida con el progreso del entorno y la empleabilidad.

La puesta en marcha de este nuevo plan estratégico durante el periodo 2020-2023 pretende fortalecer el prestigio de la Universidad de Salamanca como universidad pública, además de convertir al Estudio salmantino en un referente nacional e internacional de las mejores prácticas de gestión, docencia e investigación. Asimismo, entre sus objetivos principales, con la mirada puesta siempre en el horizonte del 2023, figuran «la recuperación de los mejores indicadores cuantitativos de referencia» en estudiantes, personal no docente y profesorado, así como la integración plena de la USAL en la sociedad, «realizando nuestra misión de servicio público», subrayó Rivero, quien sintetizó las ideas nucleares del nuevo plan al enfatizar que el gran reto es conseguir crecer «tanto en calidad como en cantidad».

En el documento que detalló el rector se mencionan también cuatro «amenazas» que acechan sobre la Universidad, como son la disminución de la plantilla docente por la jubilación de profesores, el contexto demográfico de despoblación, la infrafinaciación que padece la USAL, que se ve claramente perjudicada en comparación con las otras tres universidades públicas de Castilla y León, así como la «proliferación incontenida de universidades privadas» que se caracterizan por sus «escasos escrúpulos» en materia de calidad.

Como contrapunto, se describen en el plan estratégico las «fortalezas» de las que disfruta el Estudio salmantino. En este sentido, las Artes y las Humanidades que oferta la confirman como «la universidad humanista por excelencia», las Ciencias sobresalen por sus «grupos consolidados con su alto impacto», la Biomedicina se caracteriza por su «potencialidad nacional e internacional», las Ciencias Jurídicas y Sociales por su «prestigio histórico y actual» y las Ingenierías por el impulso que están protagonizando para su «fortalecimiento».

En materia estudiantil, el plan tiene como gran objetivo conseguir un «crecimiento sostenido» del número de alumnos, mientras que para el personal de administración y servicios se quiere generar «una plantilla reforzada y cada vez más cualificada». En relación al profesorado, el reto esencial es la «renovación generacional de la plantilla», además de «la captación y retención del talento».

Potenciar la oferta académica virtual y semipresencial de calidad «manteniendo nuestra identidad de universidad presencial», impulsar la internacionalización de los títulos, promover la calidad con dobles titulaciones de grado y máster y una mayor colaboración con la sociedad a través de la transferencia de conocimiento son otras líneas de actuación por las que se encamina el nuevo plan estratégico.

Nuevas carreras

El rector desveló, durante la presentación de su informe de gestión, que la Universidad quiere ampliar su oferta de carreras con la puesta en marcha a lo largo de los dos próximos cursos de los nuevos grados de Antropología y Audiología.

Rivero explicó también que este curso ha estado marcado por la conclusión del año central de las celebraciones del VIII Centenario, los efectos de la prórroga presupuestaria y la renovación de los interlocutores institucionales a nivel local, autonómico y estatal. El rector señaló que, pese al agravio comparativo que supone para la USAL la «infrafinanciación» que padecen sus arcas, es la única universidad pública de Castilla y León y una de las pocas de España que ha sido capaz de incrementar su número de estudiantes, pasando de los 21.315 matriculados de mayo de 2018 a los 21.625 matriculados en este mes. En los estudios de máster también se ha detectado un incremento, subiendo de los 1.791 de hace un año a los 1.920 actuales, además de haberse duplicado el número de preinscripciones, que en estos momentos ya sobrepasan las 3.000. En doctorado también se computó un aumento, con 2.575 matriculados este curso, claramente por encima de los 2.238 del pasado. También crecieron las matrículas correspondientes a los títulos propios, subiendo de 1.233 a 1.649. Además, la creación de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y la transformación de la Escuela de Doctorado en la Escuela Internacional de Postgrado son otras novedades que se pondrán en marcha en los próximos meses.

Las plantillas de profesores y personal no docente contabilizan un leve repunte

Rivero se congratuló especialmente de la recuperación que comenzó a experimentar este curso la plantilla docente, con un ligero repunte que se tradujo al evolucionar de los 2.205 profesores que había en mayo de 2018 a los 2.213 actuales. Otro tanto se puede decir del personal de administración y servicios, dado que a fecha 30 de abril del presente año la plantilla del PAS asciende a 1.259 efectivos, cuando en agosto de 2018 eran solo 1.242 empleados.

Los más de 3,1 millones desembolsados en acometer obras y reparaciones de infraestructuras, los nuevos acuerdos de colaboración suscritos con universidades de Japón, China y Corea y los programas para atraer alumnos de Marruecos, Argelia, Ghana, Libia y Angola también fueron destacados por el rector.