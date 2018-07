La piscina de San José y el grupo SIETE encrespan el pleno municipal con seis peticiones de dimisiones Un momento de la sesión plenaria que celebró ayer la corporación local en el Ayuntamiento salmantino.. / LAYA ElPSOE solicita la destitución de Sánchez Guijo, Ganemos reclama los ceses del alcalde, Carbayo, Rodríguez y del jefe de la Policía Local y el PP la renuncia de Gabriel de la Mora RICARDO RÁABADE / WORD Sábado, 28 julio 2018, 12:12

El curso político se clausuró ayer en el Ayuntamiento con unas palabras impregnadas de venturosos y felices deseos para el periodo vacacional de agosto por parte del alcalde de la ciudad,Alfonso FernandoFernández Mañueco, dirigidas expresamente a los miembros de la corporación local y a todos los vecinos internautas que siguieron atentamente, a través de la página web del Consistorio, la retransmisión matinal de la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento, que arrancó a las diez de la mañana y se prolongó hasta cerca de las tres y media de la tarde.

Los cordiales mensajes del regidor municipal desterraron los tensos y broncos momentos que se exteriorizaron y escenificaron previamente cuando los partidos de la oposición –fundamentalmente Ganemos y el PSOE– se enfrentaron al Partido Popular en torno a dos espinosos asuntos, de especial calado social y político, que fueron introducidos en el orden del día de la reunión en forma de dictámenes previos por vía urgente por parte del equipo de gobierno, como son el proyecto de climatización de la piscina municipal del barrio trastormesino de San José y la aprobación definitiva de las conclusiones obtenidas, tras casi tres años de informes y comparecencias, por los miembros de la comisión de investigación creada en septiembre de 2015 para intentar arrojar luz sobre las actividades del cuestionado grupo SIETEde la Policía Local. Dichas conclusiones concitaron el respaldo de los concejales del PP y Cs y las críticas de Ganemos y el PSOE, que llegaron a proponer en un momento de los acalorados debates la disolución de esta polémica unidad policial, que ha intervenido en operativos tan variopintos como los relacionados con los locales de ocio nocturnos, los empadronamientos de ciudadanos extranjeros, los dispositivos especiales para las manifestaciones e incluso la escolta personal del alcalde.

La climatización de la piscina trastormesina cosechó finalmente el voto favorable de los ediles del PP, Ciudadanos y del PSOE, lo que no fue óbice para que el concejal socialista Arturo Ferreras llegara a solicitar, en un tenso momento del áspero y agrio cruce dialéctico de diatribas, el fulminante cese del concejal de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, por los perjuicios que ha generado a los ciudadanos, según el diagnóstico socialista, su gestión de la futura reforma y climatización de la piscina. Ferreras le reprochó al concejal del PP su ausencia en las comisiones municipales en las que se abordó este proyecto, que el expediente llegara a la sesión plenaria de ayer 'in extremis' sorteando a última hora los imprescindibles pasos legales de dos comisiones municipales y que hubiera decidido que la piscina estuviera cerrada durante toda esta temporada estival, con independencia de que estuviera perfilado y definido realmente el proyecto. Ferreras se dirigió al alcalde espetándole que «si don Enrique no dimite, usted, señor alcalde, debe cesarlo», dando la oportunidad de esta forma a que la Concejalía de Deportes fuera gestionada por otra persona.

Culpas

El concejal socialista culpó a Sánchez Guijo de los cambios sustanciales que se habían introducido finalmente sobre el proyecto inicial, que fue concebido fundamentalmente para la climatización de la actual piscina olímpica. De aquel boceto primigenio casi todo ha sido objeto de evidentes transformaciones, dado que, según Ferreras, «se ha modificado el proyecto pasando de un único vaso a cuatro, incrementando el presupuesto de 1,4 a 2,1 millones y de ocho meses de ejecución para las obras a finalmente 12 meses».

El primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, consideró que el nuevo proyecto «es mucho más ambicioso y mejor y la espera puede parecer larga, pero ha merecido la pena». De hecho, se pretende ahora crear un gran centro de salud acuático, prestándose una atención personalizada por personal cualificado a las personas que precisan de rehabilitación y apostando de forma firme por prácticas como el fitness acuático. Además, el también concejal de Fomento y Patrimonio enfatizó que este nuevo proyecto «es el que se merece el barrio de San José» y puntualizó que había sido consensuado en todo momento por Sánchez Guijo en las reuniones mantenidas con los vecinos de esta barriada trastormesina.

Sin embargo, la agrupación de electores Ganemos se mostró especialmente crítica con la nueva versión del proyecto y llegó a verbalizar, por boca de su siempre combativo concejalGabriel Risco, «que al Partido Popular solo le preocupa la empresa adjudicataria y el nuevo proyecto está pensado para la clase rica de Salamanca». Por su parte, Fernando Castaño (Ciudadanos) secundó las tesis esgrimidas por el PP al indicar que «la creación de un centro de salud acuática es un proyecto muy interesante».

El otro asunto que embroncó la sesión plenaria lo conformaron las deducciones finales a las que ha llegado la comisión de investigación del grupo SIETE, que fue concebida en un primer momento, cuando fue constituida en septiembre de 2015, para un espacio temporal de pesquisas de solo cuatro meses y que, al final, ha extendido sus deliberaciones a lo largo de casi tres años.

Las conclusiones que ha confeccionado la comisión fueron respaldas al unísono por el PP y Ciudadanos, que impusieron su mayoría plenaria para que fueron ratificadas por el pleno municipal.En cambio, fueron derrotadas todas las objeciones exteriorizadas, en forma de votos particulares, por los concejales Gabriel de la Mora (Ganemos) y Arturo Santos (PSOE), que coincidieron en reclamar la ya mencionada petición de disolución del grupoSiete, que está integrado actualmente por diez efectivos, sumando tanto los mandos como los agentes.

Gabriel de la Mora no titubeó a la hora de radicalizar sus peticiones y solicitó responsabilidad políticas por las presuntas «ilegalidades» cometidas por el grupo SIETE, clamando por una cuádruple dimisión en bloque del alcalde AlfonsoFernández Carbayo;el concejal responsable de la Policía Local, Fernando Rodríguez; el primer teniente de alcalde y presidente de la comisión de investigación,Carlos García Carbayo, y del propio jefe de la Policía Local, José ManuelFernández.

Como contrarréplica, Fernando Rodríguez contraatacó sumándose al coro de voces que demandaban dimisiones en la sesión plenaria de ayer, pero en esta ocasión reclamando el cese inmediato de Gabriel de la Mora, a quien acusó de haber utilizado en su beneficio personal información confidencial que fue analizada en el seno de la comisión de investigación, empleándola con fines profesionales en su condición de abogado. También arremetió con especial contundencia contra el concejal de la agrupación de electorales cuando le responsabilizó de haber promovido la creación de esta comisión hace tres años con el único propósito de «desprestigiar y calumniar a la Policía Local». Rodríguez defendió en todo momento el trabajo desplegado por los agentes del grupoSIETE y abogó por su continuidad en el futuro a pesar de las críticas políticas arrojadas desde las filas de la oposición, estimando que las conclusiones de la comisión evidenciaban que en todo momento sus agentes afrontan su quehacer profesional conforme a la legalidad.

Enfrentamiento

La extensa sesión plenaria contó también con otros pasajes teñidos por la tensión y los rifirrafes dialécticos. Carlos García Carbayo (PP ) y Gabriel Risco (Ganemos)volvieron a enzarzarse, tal como viene siendo habitual en los últimos plenos, con acusaciones mutuas y descalificaciones personales.

La edil de Ganemos, VirginiaRisco, se mostró muy crítica cuando se opuso frontalmente a la prórroga a la empresa Eulen del contrato de conservación y mantenimiento de los jardines municipales, recordando las numerosas quejas ciudadanas vertidas por el estado que presentan estos espacios verdes.Ganemos no dudó en aseverar que con esta prórroga el PP está favoreciendo aEulen, a la que definió como una «empresa amiga» de los populares.