FÚTBOL - Segunda B Piojo: «Nunca hubiera podido imaginar que me dijeran eso en el Helmántico, mi casa» Piojo aplaude a su afición tras el derbi. / MARÍA SERNA El capitán de Unionistas CF, al que algunos aficionados del Salamanca CF le gritaron 'Piojo muérete' en el derbi, pasa página y se centra en el partido ante el Guijuelo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 16 abril 2019, 16:03

Para Jesús Hernández, conocido futbolísticamente como 'Piojo', acudir al estadio Helmántico -la antigua casa de la extinta UD Salamanca, club en el que se formó y que desapareció en 2013- como visitante 'no es plato de buen gusto'. El sábado pasado tuvo que hacerlo de nuevo en su carrera y lo hizo como capitán de Unionistas, el club que rinde homenaje a la UDS, para medirse al Salamanca CF, el nuevo propietario del campo a través de una sociedad de empresarios que lidera el mexicano Manuel Lovato, supuesto presidente. Pero en el minuto 92 y tras cortar un contragolpe de los locales con 1-1 en el marcador, frenó en falta a un rival, acción que le costó la amarilla. Ahí comenzaron unos gritos desde el Fondo Sur del estadio de 'Piojo muérete' que ya han sido denunciados por su club ante la Federación.

«Estoy bien, ya pasó el derbi y ahora a pensar en otro derbi (ante el CD Guijuelo el sábado, su exequipo), para mí mucho más especial y bonito porque tengo muchos amigos allí», señala aliviado, y saca un balance positivo del punto en el Helmántico porque «nos refuerza a nivel mental, por el escenario, la semana complicada, ellos tienen un potencial económico y de plantilla muy grande».

Para Piojo, todo iba dentro de los cauces 'normales' hasta ese minuto 92. «Sí, se oía algún pitido cuando cogía el balón, algo que puedo entender o asumo en un campo en el que tantas alegrías he tenido y en el que nunca nadie había tenido nada en contra mío. Estos años se está convirtiendo en todo lo contrario y lo acepto. Tengo las espaldas bien anchas para seguir soportando y seguir jugando al fútbol, que es lo que más me gusta», dice.

Se dio cuenta rápido

El jugador de la localidad de Villoruela se dio cuenta enseguida de los cánticos de 'Piojo muérete'. «Sí, claro. El futbolista que no se dé cuenta de lo que se canta en el campo miente. Se te puede escapar algo... pero te enteras de casi todo. Es una falta que tengo que hacer, una amarilla clarísima. En ese momento no piensas mucho porque tienes que seguir jugando, pero tienes a familiares en el campo. Por mí me duele, pero mucho más por mis padres, mi novia, mis hermanas... No tengo inconveniente en que me piten pero en Salamanca estamos pasando situaciones que se nos están yendo de las manos».

Piojo no oculta que el Helmántico «es el campo donde más he disfrutado en mi carrera y no creo que encuentre otro en lo que me queda. Nunca hubiera podido imaginar que me iban a decir eso en el Helmántico, mi casa. Pero creo que no se merecen tanto bombo porque al final son los que son, que de seguidores de la difunta UDSalamanca tienen poco. Si algo nos une a los dos equipos, que son muy pocas cosas, es que los dos amábamos a la Unión».

«Me habrán gritado muchas cosas, pero es muy duro porque te lo hacen en tu casa. En la que tu nunca te imaginarías que te iban a cantar eso. Se dicen muchas locuras en un campo... pero que te lo hagan en el Helmántico», añade el capitán de Unionistas.

También se llevaron pitos de la grada del Helmántico otros canteranos de la extinta UDS como Carlos de la Nava y David Gallego. «No lo entiendo porque los canteranos lo dimos todo por la UDS, nunca una mala cara con el club, y hace seis años estábamos todos en el mismo barco. Nadie podrá reprocharnos nada en ese sentido. Ahora somos rivales», añade.

Seguidores rivales

Eso sí, Piojo destaca que «me gustaría recalcar que he tenido muchas muestras de cariño, de nuestra afición como de la suya. Es imposible responder a todos. Paseando por la calle o esta mañana en el gimnasio se me acercaron seguidores del equipo del Helmántico y me decían que estaban en contra de esos cánticos».

Y de lo que no tiene dudas es de la grada de Unionistas. «Siempre lo he dicho. Es la mejor decisión deportiva que yo he hecho en mi vida, fichar por Unionistas. Me siento muy identificado con el club, me han transmitido unos valores que yo siento como el que más, y solo tengo palabras de agradecimiento. Ojalá me queden muchos años en este club», explica.

Sobre la decisión del club de denunciar ante la Federación los cánticos contra él, el lateral explica que «eso no es cosa mía, yo lo que tengo que hacer es jugar 90 minutos y hacerlo lo mejor posible e intentar ganar al Guijuelo. A mí todas las decisiones que tome el club me parecen correctas pero no soy quién para decir nada más. Al final yo fui la persona que lo sufrí y si Unionistas piensa que tiene que denunciar esos hechos, sin ningún problema».

Ante el Guijuelo

El jugador salmantino se medirá con Unionistas este sábado a su exequipo, un CD Guijuelo que está lanzando a luchar por el play-off de ascenso tras ganar de forma consecutiva al Atlético de Madrid B (0-1) a domicilio y al Real Madrid Castilla en el Municipal chacinero (2-1). «Para mí es un derbi más especial, con amigos que van a ir hasta a mi boda. Un derbi muy bonito y vienen con un subidón brutal pero a nosotros nos hacen muchísima falta los puntos. La permanencia se está poniendo cada vez más cara, antes parecía que con 44 o 45 podía valer pero yo creo que habrá que llegar a más. Para afrontar las jornadas del final con tranquilidad hay que ganar aunque me duele en el alma quitárselos a amigos míos. Ellos luego tienen cuatro jornadas para seguir haciendo las cosas tan bien como hasta ahora».

«A mí no me sorprende lo que están haciendo. He jugado con Ángel, sé cómo era como futbolista. Sé la base que tiene el Guijuelo del año pasado y que con dos o tres retoques de calidad el Guijuelo iba a dar mucho. ¿Dónde estaría el Guijuelo sin ese mes y medio de plaga de lesiones?», se pregunta el canterano de la extinta UDSalamanca.