FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Piojo apuesta por el ascenso de Unionistas Piojo, durante un calentamiento con Unionistas. / MANUEL LAYA El jugador salmantino, que no estará en la ida por sanción, señala que «si la media y la delantera defienden como ante el Tarazona, estoy seguro de que nos llevamos la eliminatoria» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 15 junio 2018, 16:04

El canterano de la desaparecida UD Salamanca, Jesús Hernández de La Torre conocido como 'Piojo', se ha impregnado de la filosofía de Unionistas de Salamanca en la temporada que lleva en el club. Ahora, a un paso de la Segunda B, el charro -que no podrá jugar la ida de la eliminatoria ante el Socuéllamos por tarjetas- se confiesa para El Norte en una entrevista en la que habla de pasado, presente y futuro. Él lo tiene muy claro: se quiere quedar.

El equipo llega al doble duelo ante el equipo manchego optimista porque «necesitábamos un partido como el del domingo en Las Pistas. La gente decía al acabar ante el Tarazona que no era un equipo de play-off pero en la ida nos superó en todo y nos pudimos venir con un resultado mucho más grande en contra», señala el jugador.

Unionistas ha sufrido mucho en este play-off porque «nos hemos llevado tres golpes muy duros. El primero en la ida con el Don Benito: durante 45 minutos fueron superiores a nosotros y en la segunda nos vimos tan superiores que no marcar nos hizo daño; y allí con toda la gente, la llegada al estadio... fue otro palo. Nos costó más de una semana recuperarnos y se vio en Tarazona. Esa semana previa fue muy dura».

Ante el Tarazona el domingo el equipo dio un paso al frente desde la defensa. «Los de arriba hicieron un trabajo brutal, tanto en la media como la delantera. A los de atrás nos llegaba casi el trabajo hecho. Si en esta eliminatoria la gente de arriba está igual de comprometida a nivel defensivo, no tengo dudas de que nos la vamos a llevar».

Piojo no podrá estar en el campo como en él es habitual en Socuéllamos por tarjetas y reconoce que fuera lo pasa muy mal. «Lo hablaba con Astu y no me gusta ver los partidos fuera. Que pasen pocas cosas porque me pongo muy nervioso. Iré con el equipo, dormiré con Carlos de la Nava porque somos muy supersticiosos y no queremos romper las tradiciones», señala entre risas.

Desde que llegó Piojo se ha implicado mucho con la filosofía de la entidad. «Soy sincero. Cuando salgo del Guijuelo me daba igual firmar por uno u otro (Unionistas o Salmantino) o el Ciudad Rodrigo. Al final miras las condiciones económicas. Yo era a muerte de la UDSalamanca y veía que uno (Unionistas) defendía una cosa y el otro (Salmantino)defendía otra. Pero desde que llegué aquí no paro de asombrarme. Gente como Alvarito, Torrens, Garci, Sando, 'Teje'... que hagan todo esto por amor al arte eso no tiene precio. En el fútbol todo el mundo 'pilla' de donde puede. Y en Unionistas no es así, si alguien puede pagar para no darle un gasto al club, lo hace. Hacen cosas que yo no he visto en mi vida, lo hacen por amor a un escudo y por eso voy a muerte con ellos. Por eso me han ganado tanto. Igual que por el amor que tienen a la UDSalamanca, el club de mi vida», reconoce el ahora lateral salmantino.

En sus pensamientos, Piojo sí que visualiza al club en Segunda B porque «he estado en clubes de Segunda B que están menos preparados que Unionistas para estar ahí. A nivel de estructura de club, Unionistas es mucho mejor que muchos de esta categoría. Es cierto que tenemos un handicap con el campo, es la realidad. Si como se dice, el Ayuntamiento construye un campo para el club sería un paso muy grande», desea el canterano de la UDS.

«Cuando se fundó Unionistas nadie pensaba que podía llegar a Segunda B. Llegar a esta categoría sería como decir, ya estamos aquí a la UDS, donde nos dejaste. El objetivo del club, consciente o inconscientemente fue llegar donde la Unión nos dejó. Sería un alivio para los aficionados y un año para disfrutar. La Segunda B no tiene nada que ver con Tercera y hay presupuestos mucho más grandes, pero sería un año muy bonito. La gente lo merece. En Unionistas hay jugadores para jugar en Segunda B y no tengo ninguna duda de que esta plantilla no descendería en la categoría», expresa Piojo.

En cuanto a su futuro, Jesús Hernández lo tiene muy claro, sin dudas si se sube. «Sí, seguro, tengo contrato, estoy muy a gusto, estoy en casa, la gente me quiere... El dinero es importante pero es mejor cobrar un poco menos y estar a gusto en casa que fuera y 'puteado'. Si quieren contar con Piojo, tienen Piojo para rato», se confiesa sobre un club que además paga al día, un lujo en el momento actual. «Eso es esencial en el mundo del fútbol. Un jugador busca lo económico y estabilidad sobre todo. Y si encima te quieren y te apoyan, yo no puedo pedir más».