Pilar del Olmo aboga por un cambio en el modelo de financiación estatal

La consejera de Economía visita la exposición de Fely Campo, a la que define como «un emblema de Castilla y León»

La Consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, reclamó ayer un cambio en las reglas del modelo de financiación estatal para poder financiar mejor los servicios públicos. Además, volvió a denunciar la recepción de unas entregas a cuentas del Gobierno muy bajas, lo que se traduce, según detalló, en que la Comunidad cuente con 474 millones de euros menos con respecto a lo que figura teóricamente en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual, remarcó, «es un signo del mal modelo de financiación que tenemos» y que se traduce en que «en un año en el que no se aprueben los Presupuestos, tendremos menos ingresos que el anterior».

Del Olmo hizo estas declaraciones antes de visitar la muestra sobre moda de la diseñadora salmantina Fely Campo 'Instrospección/The way here'. Allí expresó que unas entregas a cuenta tan bajas reflejan «la poca confianza del Gobierno en que se aprueben los Presupuestos», unos Presupuestos que calificó de «increíbles desde el punto de vista de los ingresos». La prueba más evidente, señaló, es que «el Instituto de Dirección de Empresas y Finanzas (IDEF) habla de ilusión recaudatoria y de nuevos impuestos que finalmente no se van a poder recaudar».

Además, la consejera apuntó que «la Comisión Europea también dijo que son increíbles y que las leyes para la recaudación de los nuevos impuestos no están aprobadas y para los cuales se establece una entrada en vigor de tres meses tras su aprobación». En este sentido, Del Olmo indicó que «la propia Unión Europea preveía unos ingresos para toda Europa de unos 5.000 millones de euros en transacciones tecnológicas, de los cuales España representa solo el siete por ciento».

Sobre su candidatura con la que concurrirá a las elecciones municipales de Valladolid, Del Olmo recordó que, por el momento, «no hay publicación oficial alguna en la que sea candidata», aunque reconoció que es la candidata de su partido.

La muestra de Fely Campo permanece expuesta en la sala de San Eloy, en la plaza de San Boal, hasta el 3 de marzo. La consejera de Economía mostró su admiración por la diseñadora, a la que calificó de «luchadora, un ejemplo y un emblema de Castilla y León» Además, recalcó su creatividad, su buen hacer y «el haber logrado que Salamanca tenga un nombre en el mundo de la moda». También, reconoció tener un vestido de Fely Campo, que definió como «una pieza sencilla pero con tejidos maravillosos», asegurando que lo viste en ocasiones especiales.

Sobre la presencia de la mujer en los puestos más altos de las organizaciones, Del Olmo aseguró que «afortunadamente cada vez son más», aunque también señaló que «aún queda mucho por hacer ya que tradicionalmente las mujeres se ocuparon de la conciliación», pero también destacó que «cada vez hay más mujeres empresarias», poniendo como ejemplo a la palentina Rocío Hervella.