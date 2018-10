Piden al PP «que no estorbe» si no quiere ayudar con los presupuestos Rafael Simancas, en su visita de ayer a Salamanca. / LAYA El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, 'vende' en Salamanca unas cuentas «que amplían el Estado del Bienestar» REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 19 octubre 2018, 15:02

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, le pidió ayer al PP que si no quiere ayudar en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que «no estorbe, no moleste y no traicione a los intereses de los ciudadanos de este país, ni en España, ni en Bruselas». En declaraciones antes de participar en una charla-coloquio titulada 'Presupuestos 2019. Una oportunidad para España', el parlamentario socialista subrayó que el Proyecto de Presupuestos del PSOE y de Unidos Podemos «recoge una expansión de derechos sociales en nuestro país», apunta Efe. «Pasamos de una etapa en la que no se cumplían los criterios de estabilidad presupuestaria a otra en la que sí lo van a hacer y en la que las cuentas van a ser equilibradas y saneadas», apostilló. En su opinión, los españoles se merecen «por fin» unos presupuestos que «amplíen el Estado del Bienestar, que no recorten servicios sociales, que estabilicen las cuentas, pero que lo hagan en un marco fiscal justo».

Entre las medidas contempladas, Simancas ha mencionado la subida de las pensiones conforme al IPC, el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros, la eliminación del copago farmacéutico para más de siete millones de pensionistas y la ampliación de los permisos de paternidad y de maternidad. A todo ello añadió la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, la mejora en las becas y la universalizar la educación de 0 a 3 años.

También se refirió a la política fiscal que proponen para que «paguen más quienes más tienen, quienes más ganan y sobre todo quienes mas esconden» y ha resaltado que no van a subir los impuestos «ni a las clases medias, ni a los trabajadores como tampoco a los autónomos sino que vamos a bajar sus cotizaciones sociales equiparándolas a sus ingresos reales».

Además, Simancas citó el incremento en el impuesto del patrimonio a los más altos, la reducción del IVA a una serie de productos de carácter social y la aplicación de impuestos sobre las empresas tecnológicas. «Ésas que eluden el pago de impuestos en nuestro país, pero solo a las grandes las que facturan 750 millones de euros en todo el mundo, más de 3 millones en España», remarcó, para«sanear las cuentas, reducir el déficit de las cuentas públicas» intentado «pasar del 2,7 que será el déficit de este año al 1,8 el año que viene o al 1,3 si nos dejan en la nueva senda de estabilidad».