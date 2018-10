Piden a la CHT que deje la zona de la presa del Puente Nuevo «en condiciones» Imagen de la zona del Puente Nuevo una vez eliminada la presa. / J. BERROCAL SAN ESTEBAN DE LA SIERRA El Ayuntamiento ha remitido un escrito a la Confederación Hidrográfica tras eliminar esta infraestructura M.J.G. / WORD SAN ESTEBAN DE LA SIERRA Miércoles, 3 octubre 2018, 11:29

La Corporación municipal de San Esteban de la Sierra ha celebrado un nuevo pleno en el que se dio cuenta de diversas cuestiones de interés para la localidad, como la selección de los dos candidatos para trabajar como peones gracias a la ayuda Eltur 2018 de la Junta de Castilla y León, por la que se ha contratado por 180 días (del 1 de octubre al 29 de marzo de 2019) a dos mujeres a media jornada.

Fue un pleno en el que el alcalde, Antonio Agustín Labrador, informó del escrito remitido a la Confederación Hidrográfica del Tajo tras la eliminación de la presa del Puente Nuevo durante las fiestas patronales, en el que se reclama a la CHT que «dejen la zona en condiciones» y no cómo se encuentra en la actualidad. Asimismo, indicó que se ha informado al Estado del expediente de adjudicación del servicio de la residencia.

Por lo que se refiere a escritos, también se han registrado dos en la Junta de Castilla y León; uno en relación a la adjudicación por parte de la Administración regional a una empresa para la realización de un inventario de lagares rupestres. Empresa que «se puso en contacto con Joaquín Berrocal para que le ayudara a realizar un inventario y estudio de los lagares rupestres de San Esteban de la Sierra, todo gratuito claro. Pero indagando nos enteramos que esa empresa ha sido adjudicataria de un contrato por parte de la Junta de 12.995 euros estimados para realizar dicho trabajo», señala el alcalde, que añade que se ha presentado un escrito de oposición y rechazo a ello.

El otro escrito registrado también en la Junta de Castilla y León muestra el apoyo del Ayuntamiento al servicio de pediatría del centro de salud de Linares de Riofrío y pide que no sea eliminado.

Por otro lado, durante la sesión plenaria se aprobó la pertenecía del municipio a la Asociación del Foro Hispano Luso sobre Lagares Rupestres, siendo el primer municipio en hacerlo. Y también se aprobó apoyar el proyecto para poner en valor el bordado serrano y conseguir que sea declarado como patrimonio inmaterial de la Humanidad, a propuesta de la Red Arrayán.

Las actividades extraescolares para el curso 2018-2019 y las clases de zumba también ocuparon parte del pleno, ya que desde la Asociación de Padres y el colegio, junto al CRA, solicitaron de nuevo al Ayuntamiento la realización de estas actividades extraescolares; así como también la de zumba, por parte de las personas que asistían a dicho curso, por lo que se propuso volver a realizarlas y se aprobó.

Ayudas

Asimismo, se informó de las ayudas concedidas al Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra. Una de ellas por valor de 11.574,48 euros correspondiente al POE 2018 de la Diputación para la sustitución de luminarias. El proyecto presentado tiene un presupuesto de 16.204,27 euros más IVA, por lo que el Ayuntamiento deberá invertir 4.629,79 euros más IVA.

La segunda ayuda procede del Plan de Apoyo Municipal de la Diputación, que asciende a 18.705,00 euros, de los que ya se han invertido 12.014,36 euros para empleo con la contratación de 3 monitores durante dos meses en verano y 2 peones durante 3 meses, quedando una cuantía de 6.690,64 euros, que se destinarán para el pago de facturas.

En otro orden de cosas, se indicó que el municipio, a través de la Mancomunidad Entresierras, participará en el Trofeo Diputación de Fútbol-Sala, con cuatro jugadores. Y se informó de la solicitud realizada por un profesor de la Universidad de Salamanca para poder establecer un Taller de Plantas de Captus en el aula que está libre en las escuelas; y de la contratación de un nuevo seguro de RC del Ayuntamiento y de protección de los edificios. «Después de lo que pasó este año, que el día del toro no había llegado el seguro solicitado y casi no llega a tiempo y visto que la póliza de RC finaliza el día 7 de este mes, he solicitado una propuesta de presupuesto con Mapfre que incluya todo: seguro de RC anual incluyendo las instalaciones deportivas (polideportivo y parque infantil), seguro de los edificios a los que se le está dando uso (Ayuntamiento en su totalidad, residencia, tanatorio y escuelas). Y también estaría incluido el festejo taurino del 15 de septiembre con 2 novillos y 1 vaquilla por la mañana en la finca. De esta manera todos los años estaría asegurado el festejo taurino y con la tramitación de un certificado nos acreditaría estar cubiertos y poder celebrar este evento», explica el alcalde.

Entre los informes, también se notificó que mañana, día 4, el alcalde acudirá a la Diputación para firmar el convenio del Programa Crecemos para el nuevo curso escolar. Y que la VI Carrera de los Lagares Rupestres será el domingo 4 de noviembre a las 12:00 horas, realizándose la III Marcha Senderista por los Lagares Rupestres el sábado anterior.

Sobre las actividades para este otoño-invierno coordinadas con la Asociación El Álamo, está pendiente una reunión para cerrar los detalles, aunque la idea es llevar a cabo las siguientes: un taller de telón con bordado serrano para la Plaza y estandartes para las viviendas que lo deseen; una ruta senderista por el Camino de Valero; y la organización del IV Certamen de Pintura 'Ángel Gómez Mateo', entre otras.

También se habló de la colaboración con la Peña del Cristo, que este año se ha materializado en una aportación «de 7.300 euros una vez descontados todos los gastos del festejo taurino, también hay que tener en cuenta que pagamos toda la publicidad» en distintos medios de comunicación, que suponen una cuantía en torno a los 2.000 euros.

Todos los temas tratados fueron aprobados en el pleno.