El pianista Kenny Barron despliega su amor por la música en el Patio Chico salmantino

El reconocido pianista norteamericano Kenny Barron (Philadelphia, 9 de junio de 1943), uno de los pocos genios aún vivos de la segunda época dorada del jazz, desplegó anoche en el Patio Chico de Salamanca su «amor por la música» para iniciar la segunda edición del Festival Internacional de Jazz de la capital salmantina, que se celebra hasta el próximo sábado, día 13.

Barron, que llegó a la ciudad charra por tercera vez en su carrera, afirmó así en la rueda de prensa en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo salmantino que se mantiene como pianista en activo porque «siempre hay algo nuevo que aprender y que explorar», además de porque le «encanta tocar con gente joven», por lo que Barron no tiene previsto retirarse: «Quiero morir con las botas puestas».

Esa faceta de aprendizaje y enseñanza también la desarrolla como profesor de la prestigiosa escuela de música neoyorquina de Julliard, donde reconoce que, aunque la mayoría de sus estudiantes «ya tocan como profesionales» y que, por ello, lo que intenta enseñarles son «cuestiones técnicas como la fuerza con la que tocar una tecla en determinada melodía o cambiar las armonías», también les recomienda «escuchar a otros músicos de generaciones anteriores y escuchar música en vivo».

Esa oportunidad se dio anoche en Salamanca con un concierto en el que interpretó música de sus últimos años, como varios de los temas incluidos en su disco 'Book of Intuition'.

Además, en la rueda de prensa previa a la actuación, Kenny Barron también hizo un repaso por su carrera y por los numerosos premios recibidos, que espera «se traduzcan en algo más de trabajo», y reveló la oportunidad perdida de tocar con Sonny Rollins, que le llamó «un par de veces, pero entonces estaba en Nueva York con Freddie Hubbard, y fue mi única oportunidad».

Art Tatum, gran referente

También le hubiese gustado tocar «con el Miles Davis pre-electrónico» y considera a Art Tatum como el gran referente jazzístico al piano, mientras que de sus pupilos, destacó a varios «grandes estudiantes que ahora son estrellas por sí mismas», como Gerald Clayton, Aaron Parks, Terence Blanchard y Harry Allen.

Por último, se refirió a su carrera profesional como «un largo periodo favorito», puesto que, desde que toca, es «feliz». «Lo importante es que sigo aquí, no cambiaría nada de lo que he hecho porque lo que soy musicalmente, es por ello», concluyó Barron, quien recordó que ha visto «todos los cambios del jazz, desde el 'bebop' hasta el electrónico, y siempre he estado agusto». «Eso me conforta», sentenció.

En la presentación del concierto, y junto a Barron, se situaron el productor musical Jordi Suñol y el pianista salmantino y organizador del Festival Internacional de Jazz de Salamanca, Fernando Viñals. Este último consideró a Barron «el plato fuerte del festival» por su larga carrera «llena de grabaciones y premios» y por haber tocado con grandes leyendas del jazz como Dizzy Gillespie o Stan Getz, «referencias sobradas para dimensionar el tipo de pianista que tenemos enfrente».