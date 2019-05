Las personas mayores de los pueblos se sienten «aisladas» y «marginadas» Un momento de la asamblea de la federación. / LAYA Problemas como los sanitarios o los de comunicación, tratados en la asamblea de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados ROSA MARÍA GARCÍA / WORD Salamanca Miércoles, 1 mayo 2019, 13:50

Los mayores que viven en los pueblos se sienten «abandonados, en el olvido», como «marginados», por parte de las administraciones. Así lo afirmó ayer el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca, Julián Bernal Sánchez, tras la celebración de la asamblea general ordinaria de esta agrupación, que aglutina a 260 asociaciones de la provincia salmantina, integradas en nueve uniones comarcales; en conjunto, cuentan con alrededor de 5.000 socios.

Durante el encuentro, los mayores presentaron a la federación sus inquietudes y problemas, para su posterior traslado a las instituciones, que «siempre dan buenas palabras». Entre esas preocupaciones están las sanitarias o los problemas con internet, que no llega a muchas zonas de la provincia, explicó Bernal. Y es que muchos pueblos están alejados de los centros sanitarios y los mayores no cuentan con medios públicos para desplazarse más que un día a la semana; tampoco hay servicio de taxi y muchos no disponen de coche propio. Se sienten «aislados» en ese sentido, y también en cuanto a las comunicaciones, porque no saben o no tienen o no pueden utilizar las nuevas tecnologías o el móvil, por ejemplo, para pedir una cita. Existen «muchas carencias» para los mayores en los pueblos, afirmó Bernal, y «no somos viejos, somos personas iguales».

Los participantes en la asamblea expusieron su malestar en este sentido, ya que se encuentran «dejados, marginados», y necesitan un poco de atención a sus necesidades e inquietudes y no sentir «ese olvido» de la Administración. El presidente de la federación cree que sus problemas no se pueden solucionar al 100%, pero sí al menos en una gran parte, por lo que no dejarán de insistir a las autoridades competentes.

Durante la reunión, también abordaron, entre otros asuntos, distintas actividades y convenios que tiene la federación, y facilitaron catálogos de información puntual sobre temas de interés para los socios.