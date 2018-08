«A las personas mayores se les olvida beber, la sensación de sed se disminuye»

Desde el servicio de Geriatría del Complejo Asistencial de Salamanca, su responsable, la doctora Carmen Pablos Hernández, detalla los riesgos del calor para las personas mayores, y como les influye, por ejemplo, el hecho de tomar medicamentos. Se dan situaciones de pacientes que tienen que acudir a Urgencias por deshidratación, y de ellos, la mitad se quedan ingresados.

–Estamos en plena ola de calor y siempre se menciona a las personas mayores como población más sensible, ¿a qué se debe?

–Siempre con la llegada del verano o de olas de calor como la actual se difunden múltiples avisos y consejos para protegerse de las altas temperaturas y se hace un especial énfasis en el cuidado de las personas más vulnerables como son los niños y personas mayores. Estos últimos corren mayor riesgo de sufrir un golpe de calor con las subidas tan bruscas de temperatura, porque con la edad acontecen dos cambios fundamentales que van a contribuir a aumentar este riesgo. Por una lado, se reduce la sensación de calor y al no notar tanto las altas temperaturas, se protegen menos, y por otro, disminuye la percepción de sed, aumentando el riesgo de deshidratarse. Estas situaciones se agravan en aquellas personas mayores que tienen enfermedades que limitan el nivel de conciencia y razonamiento para poder poner en marcha las medidas preventivas recomendadas y adelantarse a posibles riesgos, así como aquellos que presentan un limitación en la movilidad.

–¿Qué descompensaciones se suelen producir en su estado de salud?

–Los golpes de calor ocurren cuando la temperatura de nuestro cuerpo rebasa los 41 grados y se produce una hipertermia. Esto se debe a que el cuerpo pierde la capacidad de controlar su temperatura superando los mecanismos de regulación térmica de los que dispone, fallando la capacidad de sudoración y enfriamiento, con repercusiones tan graves que podría llevar a un fracaso orgánico irreversible si no es tratado de inmediato. Si la temperatura exterior es muy alta y esas pérdidas de líquidos no se reemplazan de forma adecuada, entramos en una situación de deshidratación, con descenso brusco de tensión arterial y aparición de debilidad, taquicardia, confusión, calambres musculares… Si esta situación no se corrige a tiempo y progresa se pierde la capacidad de sudoración aumentando la temperatura corporal progresivamente hasta cifras que superan los 40 grados, entrando en hipertermia y, si este proceso continúa, se llega a una situación de shock en la que sucede un fallo de los distintos órganos, convulsiones y coma.

–¿Los medicamentos incrementan el riesgo de los golpes de calor?

–Hay una serie de medicamentos que aumentan el riesgo de padecer estos golpes de calor: Los que estrechan los vasos sanguíneos (vasoconstrictores), los que regulan la presión arterial al bloquear la adrenalina (betabloqueantes), los que hacen que el cuerpo expulse sodio y agua (diuréticos) o los que reducen los síntomas psiquiátricos (antidepresivos o antipsicóticos).

–¿Cómo se puede detectar que una persona mayor está sufriendo un golpe de calor?

–En el caso de la población anciana puede existir una dificultad a la hora de reconocer los síntomas de este mal. La sensación de debilidad, de agotamiento, confusión, la falta de sudoración que acompañan el proceso de deshidratación a menudo se confunden con 'indisposiciones de la edad' o con síntomas de otras enfermedades crónicas que pueden cursar con fiebre, confusión, taquicardias, astenia y debilitamiento. Además, tenemos el handicap de que los golpes de calor en población anciana no suelen venir precedidos de realización de ejercicio físico intenso como sucede en edades más tempranas, por lo que debemos pensar siempre en esta grave enfermedad relacionada con el calor cuando aparezcan síntomas compatibles y coincidan con períodos de alta temperatura, independientemente de que la sintomatología se pueda explicar por otros procesos.

–¿Cuáles son los síntomas más habituales?

–La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) recuerda que en esta época de altas temperaturas es fundamental tener nociones básicas para reconocer los síntomas asociados a un golpe de calor: dolor de cabeza, sensación de boca seca y pastosa, náuseas, vómitos, mareos, escalofríos, piel seca y enrojecida, calambres musculares en brazos, piernas o vientre, desorientación, pérdida de conciencia o confusión y no sudoración ante las altas temperaturas.

–¿Qué hábitos deberían seguir en los días de más calor durante el verano?

–Para evitar todos estos problemas a las personas mayores es esencial la prevención de la hipertermia. Para este fin, la SEGG tomar muchos líquidos. La falta de sed es engañosa, por lo que se debe consumir agua, infusiones, zumos de frutas… aunque no se tenga la sensación de sed; y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Realizar comidas ligeras, evitando así las digestiones pesadas. Evitar la exposición al sol cuando las temperaturas son elevadas, sobre todo en las horas de mayor intensidad (12:00-16:00 horas) y con una humedad relativa alta (mayor del 60%) o no permanecer en vehículos estacionados o cerrados.

–A los mayores les cuesta beber agua, ¿alguna alternativa que les resulte más atractiva?

–A los ancianos se les olvida beber. Pero no sólo se puede tratar de un problema de memoria, sino de una alteración asociada al envejecimiento. En los mayores, la sensación de sed está disminuida y el umbral para percibirla elevado, esto hace que precisen estímulos más intensos para detectarla. Para que nuestros mayores beban con gusto, existen una serie de recursos y recomendaciones dietéticas para estimular la ingesta de agua, como por ejemplo, añadir zumo de limón al agua porque el sabor gusta y resulta refrescante; ofrecer gelatinas caseras de distintos sabores o proporcionarles frutas con gran contenido en agua como son la sandía o el melón.

–¿Acuden mucho a Urgencias por esta sintomatología? ¿Se producen ingresos?

–Coincidiendo con las olas de calor existe siempre un aumento de las atenciones en Urgencias e ingresos hospitalarios. La mitad de los ancianos que acuden deshidratados se quedan ingresados. Si no beben agua y toman muchos medicamentos empiezan a tener síntomas en el riñón y hay que ingresarlos para estabilizarlos. No obstante, cada vez existe más conciencia y tenemos mayor información a nuestro alcance para evitar en la medida de lo posible esta grave enfermedad llevando a cabo las medidas de prevención anteriormente mencionadas. Además, desde hace años y tras un análisis de las consecuencias que nuestro país sufría con las olas de calor, desde el Ministerio de Sanidad se implementó un 'Plan de Acciones Preventivas y Protocolo de Atención ante una Ola de Calor', que ha conseguido disminuir las visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios.