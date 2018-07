El personal de enfermería del Hospital de Salamanca denuncia su «inaceptable» situación laboral Enfermeras trabajado en un quirófano. / WORD Acusan a la dirección del centro sanitario de incumplimiento de la jornada laboral y exigen una mayor retribución salarial por las guardias localizadas REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 9 julio 2018, 12:42

Los enfermeros y enfermeras del Hospital de Salamanca que realizan guardias localizadas en servicios especializados han decidido nombrar una coordinadora que consiga una mejora en sus condiciones de trabajo. En concreto, el personal de enfermería reprocha el incumplimiento de la jornada laboral por parte de la dirección del Hospital y demanda una mejora en las retribuciones que se perciben por guardia.

En este sentido, aseguran sentirse discriminados frente a otros profesionales de igual categoría de Sacyl e incluso de una inferior formación académica. Defienden que no es tolerable «que un titulado de formación profesional cobre 6,8 euros la hora de guardia y una enfermera con formación universitaria y especializada la cobre a 2,8 euros».

La coordinadora aseguró en nota de prensa que el personal continuará con sus reivindicaciones, pero que esto no afectará a los usuarios del sistema de salud. Además, señala como culpable a la dirección del Hospital, cuya gestión califica como «mala» y hace un llamamiento a la administración para que cumpla con la legislación vigente que impone la Gerencia Regional de Salud. «Se están realizando hasta 200 horas más anuales de exceso de jornada gratis, cuestión que es inaceptable y nos parece una barbaridad» afirman desde la coordinadora.

El personal ya se ha puesto en contacto con la dirección del Hospital y ha obtenido el compromiso de una consulta con Valladolid para valorar si aplican o no sus órdenes y cómo. Sin embargo, esta respuesta no ha sido satisfactoria, pues los enfermeros y enfermeras temen un «silencio administrativo eterno como acostumbran a hacer en muchos casos para dificultar las acciones de los profesionales». No obstante, la coordinadora ha decidido esperar dos semanas para recibir respuesta por parte de Sacyl antes de tomar medidas concretas.