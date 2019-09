«Una persona que ha sido adicta no es una fracasada para toda su vida» El presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muiños. / R. CACHO / ICAL Manuel Muiños reitera que se puede salir de las drogas y que lo importante es tener una persona al lado «que te diga que se puede» C.T. / ICAL SALAMANCA Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:22

Aunque de raíces gallegas, Manuel Muiños (Redondela, 1966) es ahora castellano hasta la médula. Y es que al presidente de Proyecto Hombre en Salamanca, la ciudad le «ha dado sentido» a su vida «como sacerdote y como persona».

– ¿Qué es para Manuel Muiños el compromiso humano?

- Servicio, entrega y disponibilidad hacia los demás. Porque creo que es labor de todos construir. Yo estoy muy empeñado en hacer equipo, no en competir, porque todos estamos en el mismo barco y, o cuidamos este mundo y lo mejoramos entre todos, o lo vamos a pagar caro.

- ¿Existe el compromiso humano hoy en día o se está perdiendo progresivamente en estos tiempos tan convulsos?

- Yo quiero creer que sí, que hay compromiso. No luce como probablemente luce el lado oscuro, pero sí hay un compromiso en muchas personas. Hay gente muy solidaria, muy entregada, gente que siente. El problema es más de fondo, del sentido de la vida y del contenido que damos a nuestra existencia. Quizá nos estamos llenando de mucha formación intelectual, que es necesaria, pero nos falta esa formación espiritual. Y no digo religiosa, sino espiritual, en el sentido del crecimiento personal del ser humano. Pero sí hay gente que está ahí, comprometida.

- Usted que trabaja diariamente con personas marginadas socialmente, ¿existen también aquí, en Castilla y León, esos condenados de la tierra de los que hablaba Fanon en los 60?

- Condenados no lo sé, desheredados, desprestigiados y descartados sí. Existen y están muy cerca. Y no solo materialmente hablando. Hay muchas soledades, tristezas, dolores, angustias y agobios que están ahí y que descartan a la gente y resultan incómodos a la sociedad. Hay que estar y ser con el otro, porque la vida es encuentro, aunque el encuentro no es fácil con el rostro amargo de la vida. Hay que partir de que el otro podría ser yo, porque la vida da muchas vueltas.

- ¿Qué lleva a una persona a caer en la drogodependencia?

- Eso no es acostarse por la noche y levantarse por la mañana. Es un proceso que va más allá de la sustancia y de la dependencia en sí. Volvemos a lo mismo: a las carencias personales, sociales, afectivas y relacionales. Es un cúmulo de circunstancias que yo comparo con entrar en una playa con mucha resaca: te metes hasta la rodilla y, cuando te quieres dar cuenta, estás metido hasta el cuello. Y si eres consciente de ello y pides ayuda, bendito de Dios, pero si no, lo tienes muy complicado.

- ¿Se sale de las drogas?

- Sí. He visto personas que han salido de las drogas y han vivido sin ellas toda su vida. Pero no es tarea fácil.

- ¿Y de la estigmatización social que conllevan?

- Eso es más complicado. Tenemos una sociedad a la que le cuesta entender que una persona que repite curso no es un fracasado escolar, y que una persona que ha sido adicta a una sustancia no es una fracasada para toda su vida. Necesitamos una sociedad que entienda esto, porque si una sociedad no reinserta, nos lo pone muy difícil. En primer lugar a la persona que quiere hacer el cambio en su vida y, en segundo, a quienes estamos intentando arroparle y acompañarle en ese proceso. Por suerte, hay mucha gente que lo entiende, arrima el hombro y abre las puertas de su casa y de su corazón para poder echar una mano.

- El alcohol y el tabaco están socialmente aceptadas. ¿Son igual de malas que las demás?

- El problema del alcohol es grave y serio, lo disfracen como lo disfracen. Y afecta a todos los niveles y a todas las edades. Estamos viviendo situaciones muy dramáticas y muy duras. Otra cosa es que las drogas, últimamente, como las hemorroides, se sufren en silencio, de puertas para adentro. Pero mucha violencia social, de género, situaciones que se viven en la sociedad de hoy, detrás tienen un consumo inadecuado de alcohol y de otras sustancias. Su consumo está muy normalizado y es uno de los problemas: la normalización del consumo y de la presencia de las sustancias en el entorno. Y nadie se escandaliza ante el olor de la marihuana o ante el botellón. Hay que volver a educar para un consumo adecuado, porque hay algo que no estamos haciendo bien en esta sociedad cuando el tema de las adicciones está ahí y va a estallarnos en cualquier momento.

- ¿Qué hay que decirle a un adolescente sobre las drogas? ¿Cómo debe gestionar una familia los primeros escarceos?

- El trabajo viene desde la infancia. Hay que vivir en ese acompañamiento, en ese ser y estar con el otro. No podemos pretender comprar la felicidad de nuestros hijos desde el tengo. Hay que educar en el ser y en el estar. Y eso implica estar a su lado en un proceso de crecimiento y de madurez, en un nivel de diálogo, confianza y empatía.

- ¿Estamos educados en la posesión y no en la comprensión?

- Vivimos en una sociedad muy de imagen, de apariencia, de vender humo, y eso al final se desvanece. Porque, en el fondo, la gente lo que demanda es escucha, encuentro, diálogo, comprensión y cercanía. En cambio, nos relacionamos en las redes sociales. Pero ahí no afloran los sentimientos, porque los sentimientos no se expresan en las redes sociales ni por teléfono, sino con un apretón de manos, un abrazo o mirándonos a los ojos.

- ¿Cómo valora la gestión del problema desde las instituciones?

- Se hace todo el esfuerzo que se puede, pero no sé si de la forma más adecuada. Se centran en los programas de prevención, pero hay una carencia en los programas asistenciales, cuando las personas ya están metidas en la charca. Creo que hay que trabajar también esa línea de tratamiento con las personas y no solo en la prevención, porque detrás de esa persona hay un entorno familiar y social donde un problema de adicción genera tensión y conflicto. Y eso hay que tratarlo y acompañarlo, y no solo con una pastilla. Porque estamos en una sociedad muy medicalizada, donde todo lo arreglamos con una pastilla, hasta el duelo por la muerte de un familiar. Y por la muerte de un padre, una madre o un hijo es normal sufrir, y quizá sea más necesario un hombro para llorar que una pastilla para dormir, porque cuando despierte seguiré igual de hecho polvo pero tendré a alguien al lado con el que sepa que no estoy solo en el dolor.

- ¿Cómo responde la gente de la calle? ¿Cerramos más los ojos cuanto más cerca tenemos el problema?

- No queremos verlo porque duele y, cuanto más cerca, menos lo queremos ver. Pero no es verdad que la familia sea la última en enterarse, es la última en reconocerlo porque lo primero que hace es culpabilizarse: qué hemos hecho mal como padres, como pareja. Y ahí empiezan una serie de conflictos personales internos que llevan a actuar de una forma inadecuada o a bloquearse. Pero no hay nada que juzgar. Cada uno reaccionamos de la manera más imprevista porque somos humanos. Lo importante es que haya una persona al lado que te diga «se puede, se sale». No es fácil pero merece la pena el esfuerzo. Porque, mientras están vivos, hay que pelear por ellos.