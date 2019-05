FÚTBOL Peque: «Los jugadores están invitados a seguir si el CD Peñaranda sube a Tercera» Peque, entrenador del CD Peñaranda. / El Norte El entrenador del conjunto peñarandino elogia a su plantilla y habla de una temporada espectacular que puede llevar al equipo morado a la categoría nacional JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 28 mayo 2019, 17:54

El CDPeñaranda ha vivido una temporada de ensueño que culminó el pasado domingo con su triunfo por 2-1 ante el CD Ribert que le hizo acabar la Liga en el segundo puesto del grupo B de la Regional de Aficionados. Una posición, que en el caso de que Zamora, Segoviana, Arandina o Numancia B acaben subiendo a Segunda B le acabará otorgando al equipo de José Manuel Bárez 'Peque' un histórico ascenso a la Tercera División.

«La temporada ha sido espectacular», señala el técnico salmantino, que añade que «sobre todo en la fase final;tuvimos un mal inicio -estábamos en la jornada 7 los 15º-, arreglamos algunas lagunas atrás y todo empezó a funcionar».

Peque fue avisando a sus jugadores de que «la Liga sería de pocos puntos porque todos fallábamos mucho por la igualdad. Solo me equivoqué en el filial del Salamanca CF, que fue cambiando mucho su plantilla inicial. La clave estuvo en readaptarnos a la competición, estuvimos 16 jornadas sin perder gracias a conocer nuestras fortalezas y saber cubrir mejor nuestras debilidades en el juego, que son muchas». El técnico del Peñaranda reconoce que «hubo un momento crítico cuando perdimos ante el Betis, nos costó creer, pero hicimos ver a los jugadores que todavía era posible porque había mucho enfrentamiento directo en la parte final del campeonato».

El conjunto morado ha sido el segundo mejor visitante del grupo B y eso, en palabras de su técnico, es porque «nuestras características van más por ahí, porque cuando hemos tenido que llevar más la iniciativa como en casa nos ha costado más. Somos un equipo de defender bien y de llegada, de ayudas y sacrificios. Podría decir que el Peñaranda ha jugado muy bonito pero sería engañar a la gente. Encajamos 18 goles en las 7 primeras jornadas y a partir de ahí todo cambió».

En caso de que acabe llegando el ansiado ascenso a Tercera, «es evidente que sería una gran alegría para la localidad. Si estamos en Tercera será un premio para todos y así hay que entenderlo y valorarlo hoy y el próximo 30 de mayo. Aquí hay mucho paro y ojalá que el ascenso pudiera ayudar a dar una alegría a todos en el pueblo. Hay que estar muy agradecidos con estos jugadores porque han revalorizado al club».

Ahora al CDPeñaranda solo le hace falta que uno de los cuatro equipos del grupo VIII de Tercera que están jugando el play-off asciendan aunque Peque confiesa que «yo la alegría ya me la he llevado. Recuerdo que en 2011 cuando Fran Blázquez me trajo a Peñaranda me hizo una pregunta muy sencilla. Me planteó que les habían concedido plaza en Regional de Aficionados y que si la queríamos. Yo le dije que me daba igual, que venía a trabajar para crecer desde abajo y así me mantengo. Así, si jugamos en Tercera, perfecto, y si no, a continuar».

El futuro

Preguntado sobre si considera que el CDPeñaranda estaría preparado para jugar en Tercera como club y plantilla, el míster señala que «a nivel de instalaciones habría que mejorar cosas y seguro que en el club también. Pero en cuanto a la plantilla ya se lo he dicho a los jugadores:si hay ascenso están todos invitados a quedarse.Los grupos humanos corren más que un solo jugador. Yo no voy a llamar a nadie antes de que salga un jugador. La idea es que los que quieren recojan el regalo que han conseguido, hay que valorar lo que tenemos».