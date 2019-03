Pensionistas y jubilados de Castilla y León se unen en una federación Representantes de asociaciones de jubilados y autoridades locales y regionales, en el acto. / SERNA La capital acoge la puesta de largo de la agrupación, formada por asociaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Palencia ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Miércoles, 27 marzo 2019, 11:30

Los pensionistas y jubilados de la región se han unido en una agrupación con el objetivo de ser más fuertes en la defensa de sus derechos y más visibles en sus iniciativas, actividades, preocupaciones, inquietudes, necesidades y demandas. El Centro Municipal de Mayores Tierra Charra acogió ayer la presentación oficial de la Federación Territorial de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León UDP, que estará presidida por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa).

Además de las salmantinas, forman parte de esta nueva agrupación asociaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Palencia.

El acto congregó a miembros de asociaciones de personas mayores de varias provincias, así como a representantes de los distintos partidos políticos del Ayuntamiento salmantino.

Intervinieron en el mismo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta, Isabel Fernández, el director de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Carlos Martínez; y el presidente de Famasa, Francisco Gómez.

García Carbayo se dirigió a los presentes resaltando que su «colaboración es imprescindible para el futuro de la ciudad». Resaltó que son «uno de los principales pilares y cimientos sobre el que se ha asentado el futuro de muchas familias, sobre todo durante la crisis económica, además de ser un apoyo incondicional».

Para el Ayuntamiento, dijo, el bienestar de las personas mayores es «una prioridad», por lo que hace «un especial esfuerzo para ampliar la oferta de servicios» que presta.

En la misma línea, Isabel Fernández, resaltó «la fuerza que tiene el movimiento de las asociaciones de las personas mayores», así como «la necesidad» de que sean participativos. Las políticas de envejecimiento activo, dijo, son «una prioridad».

Insistió en la importante labor de las asociaciones, que «nos aportan muchas cosas positivas», e insistió en que hay que aprovechar su potencial. «La obligación de las administraciones públicas es colaborar con ustedes, apoyarlos y aplaudir este tipo de iniciativas», como es la federación de distintas asociaciones provinciales, que «les van a dar más fuerza y voz».

Por su parte, Carlos Martínez calificó el nacimiento de esta federación como «un día histórico para UDP». Resaltó el trabajo que se ha realizado desde distintas provincias para que se haga realidad, «se han superado escollos, tendido puentes», se ha buscado la unión, porque «sin unión no vamos a poder hacer nada». Insistió en que las personas mayores no son receptoras y pasivas. «No somos jarrones aislados, vivimos compartiendo espacios con otras personas», por lo que no están «para recibir, sino también para dar», subrayó.