FÚTBOL - Segunda B Pedro López: «Cuando me hablaron de Unionistas, la ciudad y de cómo es el club no tuve dudas» Pedro López posa con la camiseta de Unionistas. / Manuel Laya El equipo charro presenta al central gallego cedido por el CD Lugo para la temporada 2019-2020 JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 17 julio 2019, 12:43

Nueva presentación en Unionistas de Salamanca de uno de los fichajes del equipo charro para su segunda temporada en Segunda B. Se trata del central Pedro López que ha sido presentado esta mañana en el céntrico Restaurante Doze de la capital charra. El jugador actuará en la temporada 2019-2020 en Unionistas en calidad de cedido por el CD Lugo de la Segunda División. El jugador ha sido titular indiscutible con el filial del CD Lugo, el Polvorín FC, durante las tres últimas temporadas. En esas tres campañas ha disputado al menos 33 partidos en cada una de ellas. Además, ha debutado con el primer equipo del CD Lugo tanto en Segunda División como en la Copa del Rey.

El futbolista, de 22 años de edad y nacido en Lugo, puede actuar tanto como central diestro pero que también puede desenvolverse como central izquierdo y como lateral derecho. El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, lo ha presentado como «un fichaje muy buscado, primero por el perfil de varias posiciones pero también por la estructura de la operación , un futbolista que viene cedido y barato para nosotros y con ficha sub-23, pero para disputar los puestos de titular, nos ahorra y nos economiza no solo dinero sino también fichas y la estructura de la propia plantilla. Viene a ser titular y disputar minutos y a pegarse con los demás».El club espera repetir la experiencia que tuvo el curso pasado con Carlos Quintana, que llegó cedido por la UD Las Palmas y terminó disputando muchos minutos. «Sí, es la idea. De cada dos puestos, la idea es tener tres presuntos titulares y un joven empujando que puede ser titular. Es como pasó con Carlos, que cuando jugó lo hizo muy bien, con fases en las que jugó mucho, otras poco... pero eso ya son cosas del míster».

El gallego señaló que «estoy agradecido de estar aquí. Soy defensa central pero también puedo jugar como lateral porque no soy muy alto. E incluso defensa central izquierdo. Esas posiciones las desarrollo bastante bien. Soy rápido, no tengo mucha envergadura pero lo suplo con otras cosas».

Ya a preguntas de los medios, dijo que la única pega de su llegada a Salamanca ha sido «el calor pero hay que ir adaptándose poco a poco. Vamos cogiendo ritmo todo el equipo y cada vez mejor. En Lugo me dijeron que tenía que salir cedido, me presentaron alguna opción, me hablaron de Unionistas, de la ciudad y de cómo es el club y no le di vueltas. Vengo a jugar lo máximo posible, a aprender y disfrutar».